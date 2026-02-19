Ufficiale
Lecco, Davide Grassini in prestito in Slovacchia: giocherà nel Povazska Bystrica
TUTTO mercato WEB
Cessione all'estero per il Lecco. Ecco la nota ufficiale del club lombardo:
"La Calcio Lecco 1912 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Grassini al club MSK Povazska Bystrica (Slovacchia) fino al 30 giugno 2026".
Grassini, dunque, saluta il Lecco dopo poco più di un anno, con 15 presenze complessive. Nella stagioen in corso i gettoni messi a referto sono solo 3 per appena 40' complessivi in campo.
Il Povazska Bystrica è una formazione della MonacoBet Liga, la seconda serie del calcio slovacco: attualmente occupa la nona posizione. Grassini sarà l'unico italiano presente nel torneo.
Editoriale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
