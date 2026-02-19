TMW Radio Brambati: "Scudetto, non è ancora finita. Inter, hanno sbagliato tutti"

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Milan a -7 dall'Inter: Scudetto ancora possibile?

"Non è ancora fuori, perchè i campionati ci hanno fatto vedere tante sorprese. Logico che do maggiori chance all'Inter, ma credo che per lo spirito di Allegri, non reputo ancora finito nulla. E c'è un derby che potrebbe portare a un -4. Tutto può succedere. Se vince lo scontro diretto l'Inter, allora dico che è finita, ma se vince il Milan le possibilità ci sono".

Inter, Lautaro ko:

"Quando zoppichi, per me c'è una lesione. Il polpaccio è delicatissimo, credo ti porti via parecchio tempo".

Juve, Inter e Atalanta: quale può andare avanti in Champions?

"Chi può ribaltare la situazione è l'Inter. L'Atalanta nì, la Juve no perché ha dimostrato di essere fragile, una squadra con dei giocatori incapaci a stare a un certo livello. Mancano giocatori di qualità, che invece l'Atalanta ha. Poi il Borussia è ostico da affrontare e voglio vederli a Bergamo. La Juve per ripartire e ricostruire, se vuole tenere Spalletti, deve comprare almeno 5-6 titolari, non 5-6 da mettere qui o là. Quindi quasi due per ogni ruolo. Forse uno ce l'hai in casa, ossia Vlahovic, perché se ne devi cercare un altro spendi 50-60 mln e magari ti arriva uno come Openda".

Fiorentina che chiama le seconde linee per la Conference. Che ne pensa?

"Sì, c'è da salvare una categoria, la Conference passa in secondo piano e non può rischiare di avere degli infortunati per il campionato. La prossima è la partita più importante".

Chi vede lottare per la zona Champions? Perché ci sono anche Como e Atalanta:

"Io ci metto dentro il Napoli, che può rischiare. Con tutti questi infortunati, fai fatica. Mancano un sacco di giocatori, eppure stanno lì. E' un'impresa se arriva tra le prime quattro".

Derby d'Italia, chi l'ha delusa di più tra Bastoni, Chivu e Marotta?

"Tutti e tre. Faccio una premessa: non è stato un errore, ma un qualcosa che hai dentro. Ti butti, chiedi il giallo e poi esulti. L'errore è 'mi butto'. Poi puoi chiedere scusa, ma non lo chiedi tre giorni dopo ma subito dopo la partita, e non fai andare un tesserato a dire cose inaudite, quelle dette da Chivu. E anche Marotta, che stavolta non ha gestito benissimo la comunicazione. Sono state prese delle toppe dopo il fattaccio. Io avrei scelto la strada di dire 'Abbiamo sbagliato, chiedo scusa' da parte del calciatore. Quella cosa forse avrebbe ricucito la situazione. E poi tirare fuori Cuadrado, Maradona, questo proprio non va...".

Se Gasperini non arriva quarto con la Roma, può andare lì Conte?

"Io penso che arriverà tra le prime quattro la Roma. Ora gli hanno preso un giocatore importante e quando ha un obiettivo, lui lo raggiunge. Non lo so, perché non so nemmeno cosa pensa Conte del lavoro che dovrà fare il Napoli il prossimo anno. Ha ancora un anno di contratto, vedremo dopo quanto successo quest'anno cosa fare. Io Gasp me lo terrei stretto, anche non arrivasse tra le prime quattro. Spalletti anche deve rimanere alla Juve? Li ho dei dubbi, perché che squadre gli fai, anche se non va in Champions? Dagli dei giocatori per lottare".