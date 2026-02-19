"Creala, vivila, difendila". Il Lecco chiede ai tifosi di disegnare la maglia del 2026/2027
Anche se la stagione è tutt'altro che terminata, il Lecco ha già iniziato a pensare al torneo 2026/2027. In che modo? Chiedendo il supporto dei propri tifosi nella creazione della prima e seconda maglia che la squadra indosserà nella prossima stagione.
“La maglia che scenderà in campo nasce da chi la ama! - si legge nel messaggio social del club -. Per la prossima stagione siete voi, il nostro 12° uomo, a decidere. Compila il questionario, vota e carica il tuo disegno. Questa maglia siamo noi, questa maglia è la nostra città”.
Con questo progetto, il Lecco trasforma i tifosi in veri protagonisti: non solo sostenitori, ma designer e giudici del look ufficiale della squadra. Gli appassionati potranno proporre idee, caricare bozzetti e votare quelli degli altri sostenitori, contribuendo così a creare una divisa che rispecchi la passione e l’identità della città.
