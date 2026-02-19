Ederson nel mirino dell'Atletico Madrid, il ds Alemany conferma: "E' nella nostra lista"
Nelle scorse ore il direttore sportivo dell'Atletico Madrid Mateu Alemany ha di fatto confermato l'interesse in vista di giugno per Ederson, centrocampista di proprietà dell'Atalanta. Queste le parole del dirigente dei Colchoneros a Movistar: "Alla fine della stagione verrà valutato quanto fatto, sia in fatto di acquisti che di cessioni".
Ederson dell'Atalanta è un nome che vi piace?
"E' uno dei buoni giocatori nella lista che abbiamo".
Quale l'obiettivo stagionale dell'Atletico?
"Non possiamo porci limiti. Dobbiamo essere ambiziosi, pensiamo alla gara del momento e poi a quelle successive".
