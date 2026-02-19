Il 'Torre del Grifo Village' torna al Catania: firmato oggi il rogito per l'acquisizione della struttura
Nuovi positivi sviluppi in casa Catania in merito alla questione dell’acquisizione del centro sportivo 'Torre del Grifo Village': il club etneo ha quest'oggi sottoscritto il rogito per poter comprare la struttura, divenuta quindi a tutti gli effetti del club, che diviene anche proprietario dei beni custoditi all’interno della stessa.
Questa, la nota diffusa dalla società:
"Oggi alle ore 12.00 presso lo studio del notaio Paolo Di Giorgi, a Catania, il Vice Presidente e Amministratore Delegato Vincenzo Grella ha sottoscritto il rogito relativo all’acquisizione del centro sportivo “Torre del Grifo Village”.
Catania Football Club diviene ufficialmente proprietario della struttura e di tutti i beni fin qui custoditi all’interno della stessa".
