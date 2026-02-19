Salernitana, la panchina di Raffaele resta in bilico: Stendardo e Caserta le alternative

La frattura tra Daniele Faggiano e Giuseppe Raffaele è ormai evidente e difficilmente sanabile. I rapporti tra il direttore sportivo e l’allenatore della Salernitana si sarebbero progressivamente incrinati nelle ultime settimane, alimentando tensioni interne che non stanno certo aiutando il momento della squadra. La posizione del tecnico granata, di conseguenza, non appare più così solida e un eventuale passo falso nella prossima sfida potrebbe rivelarsi decisivo per il suo futuro.

Secondo quanto riferito da tuttosalernitana, la dirigenza starebbe già valutando possibili alternative in caso di esonero dell’ex allenatore del Cerignola. Al momento sarebbero due i profili in pole per la panchina: Guglielmo Stendardo e Fabio Caserta, entrambi considerati soluzioni percorribili per provare a dare una scossa all’ambiente e rilanciare le ambizioni del club in questa fase delicata della stagione.