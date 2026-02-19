Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Pontedera, ecco la nuova proprietà. Il 95% delle quote del club passa alla BR Football

Claudia Marrone
Oggi alle 17:53Serie C
Claudia Marrone

Il tutto era già stato annunciato nel corso della presentazione del nuovo allenatore, Piero Braglia, e adesso si ha l'ufficialità: il Pontedera, per il 95% delle quote del club, è passato alla BR Football, che ha assunto il ruolo di socio di controllo della società granata. È stato reso noto anche il nuovo CdA, con Gustavo Nikitiuk nuovo presidente e Ad del club.
Di seguito, la nota:

"US Città di Pontedera comunica che presso lo Studio del Notaio Marinella, a Pontedera, si è perfezionato il trasferimento di proprietà del 95% delle quote sociali alla società BR Football.

Con tale operazione, BR Football assume il ruolo di socio di controllo del Club, in un’ottica di continuità e sviluppo. L’ingresso della nuova proprietà si inserisce in un percorso di transizione responsabile: fino al termine della stagione sportiva in corso, sarà garantito pieno sostegno al progetto tecnico e gestionale attualmente in essere, con l’obiettivo prioritario di accompagnare squadra e staff nel raggiungimento dei traguardi sportivi prefissati.

Nel contempo, è stato nominato il nuovo Cda, così composto:

Presidente e AD: Gustavo Nikitiuk
Vicepresidente: Stefano Lucchesi
Consiglieri: Eduardo Tega, Paolo Pastacaldi e Fabio Scripilliti

La Società esprime la propria riconoscenza ai soci uscenti, al presidente Simone Millozzi e al Cda per l’impegno, la professionalità e il lavoro svolto in questi anni e formula un grande in bocca al lupo ai nuovi membri.

Il Club ringrazia lo studio commerciale Loscalzo-Formichi, lo studio commerciale Mannini-Landi e il Notaio Marinella per l’assistenza prestata e la professionalità dimostrata".

