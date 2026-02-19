Bologna, Italiano: "Campo difficile e condizioni da interpretare. Servirà attenzione e spirito di sacrificio"

Allo stadio di Bergen, pochi minuti prima del fischio d’inizio della gara d’andata dei playoff di Europa League tra Brann e Bologna, Vincenzo Italiano si è collegato con i microfoni di Sky Sport per commentare le condizioni del campo e le scelte di formazione. Il tecnico rossoblù ha descritto una vigilia movimentata, resa più complicata dal terreno di gioco e dalle condizioni atmosferiche, ma ha ribadito la fiducia nel gruppo e nella capacità della squadra di adattarsi con maturità.

Mister Italiano, la ricognizione di ieri è avvenuta quasi al buio. Come ha trovato il campo oggi?

"Il campo, come avevamo già intravisto ieri, non è in perfette condizioni. Sarà necessario adattarsi subito, perché diventerà probabilmente un terreno molto difficile e pesante. Lo sappiamo e dovremo farci trovare pronti, anche nel leggere il loro atteggiamento. Spesso, quando li pressi, ricorrono a lanci lunghi: dovremo essere reattivi sulle seconde palle e restare svegli in ogni situazione."

Quali sono state le sue valutazioni sulla formazione?

"Ho scelto di dare continuità a chi ha fatto una buona prestazione a Torino. Castro partirà ancora avanti, mentre Bernadeschi è in ottime condizioni. In difesa ci sono Moro e Viti, che per noi restano punti fermi. Dallinga ha qualche problema alla caviglia, per questo a Torino negli ultimi venti minuti abbiamo spostato Odgaard in quella zona. In questo tipo di partite servono forza, quantità e sostanza, soprattutto sugli esterni: Cambiaghi ha grande gamba e può dare sostegno al terzino, come fa Bernardeschi. Abbiamo comunque diverse alternative per cambiare in corsa."

Dopo la vittoria di Torino, fondamentale per l’autostima, cosa la preoccupa maggiormente oggi, mister?

"Il Brann non gioca da un po’, ma ha avuto tempo per prepararsi. A preoccuparmi è soprattutto l’attenzione: queste partite si vincono anche con la concentrazione e la capacità di percepire il pericolo. Dobbiamo evitare ogni forma di superficialità e sfruttare le occasioni che ci capiteranno. Essere altruisti, cercare il compagno meglio posizionato, perché segnare qui può indirizzare la partita di ritorno. L’obiettivo è chiaro: vogliamo arrivare a Bologna con un risultato che ci permetta di giocarci la qualificazione con fiducia. Per noi questo turno è di grande importanza."