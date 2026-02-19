Akanji scuote l'Inter: "La prossima settimana un'altra possibilità per fare la cosa giusta"

Si preannuncia una settimana complicatissima per l'Inter, che sabato tornerà nuovamente in campo contro il Lecce al Via del Mare e martedì ospiterà a San Siro il Bodo/Glimt nel ritorno dei playoff di Champions League. Questa volta non ci sarà il sintetico e il pubblico proverà a spingere i nerazzurri verso un'impresa. Ribaltare un 3-1 non è mai facile, farlo con una squadra in grande forma come quella norvegese lo rende ancora più difficile.

Manuel Akanji, difensore ieri in campo all'Aspmyra Stadion, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram, sottolineando come la speranza di ribaltare il punteggio sia sempre viva: "Ieri non abbiamo fatto abbastanza! Ma abbiamo un'altra possibilità la prossima settimana per riprenderci e fare la cosa giusta". Da capire quanti spettatori ci saranno, visto che il rischio di eliminazione per l'Inter è concreto.