Lecco, nome nuovo per la mediana: piace Giacomo Fedel del Mantova

Il Lecco si muove per puntellare il centrocampo in vista della sessione invernale e punta i riflettori sulla Serie B. L’obiettivo, riporta TuttoC.com, è Giacomo Fedel, mediano classe 2002 in forza al Mantova che potrebbe scendere di categoria per ritrovare il protagonismo mancato nella prima parte di stagione tra i cadetti.

Nativo di Monfalcone, Fedel ha finora trovato poco spazio in Serie B, collezionando soltanto tre spezzoni di gara.

Fedel (23) è cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese. Dal gennaio 2020 inizia il suo percorso nel calcio dei grandi: prima in Serie D con Team Altamua, Molfetta e Nardo, e poi fra i pro con la maglia del club virgiliano al quale è approdato nell'estate 2023. Collezionando 28 presenze e 2 gol fra Serie C, Supercoppa di Serie C e torneo cadetto.