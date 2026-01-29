Ufficiale Monopoli, dal Mantova arriva il rinforzo a centrocampo: Fedel. Prestito con diritto di riscatto

La notizia era nell'aria, e adesso arriva l'ufficialità, perché Giacomo Fedel ha salutato il Mantova per passare in Serie C al Monopoli, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

A rendere noto il tutto, le due società, con due differenti comunicati. Questo, quello dei lombardi: "Mantova 1911 comunica il trasferimento a titolo tempoaneo, con diritto di riscatto, al Monopoli (Lega Pro) del calciatore Giacomo Fedel.

Giacomo è stato tra i protagonisti delle ultime due stagioni e mezzo biancorosse, e a lui va il nostro più sincero “in bocca al lupo” per il prosieguo della sua stagione e della sua carriera sportiva".

Di seguito, invece, quello della compagine biancoverde: "La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Mantova 1911 per la cessione a titolo temporaneo con diritto di opzione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Fedel.

Centrocampista di piede destro classe 2002, nato a Monfalcone (Go) in Friuli Venezia Giulia il 5 agosto, cresciuto nelle giovanili dell'Udinese, Fedel ha giocato le ultime due stagioni e mezzo con il Mantova (per un totale quest'anno di 4 presenze che si sommano alle 9 della passata stagione, sempre in serie B, e alle 14 della stagione 2023/2024 in serie C con 2 gol e 1 assist).

In Puglia ha già indossato le maglie di Altamura, Nardò e Molfetta in serie D.

Benvenuto Giacomo".