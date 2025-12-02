Marcolini: "Bari, il 5-0 di Empoli duro da digerire. Papu-Padova? Dipende dalle condizioni"

Ex del Bari, ma non solo, Michele Marcolini ha analizzato il momento difficile del club pugliese, fresco anche di cambio in panchina con il passaggio da Fabio Caserta a Vincenzo Vivarini, attraverso le colonne di TuttoB:

"Il 5-0 di Empoli? Sicuramente è sintomo di una squadra in grande difficoltà… Il nuovo allenatore è appena arrivato, quindi ha avuto poco tempo per lavorare sui concetti nuovi. Purtroppo il Bari ha incontrato un Empoli che dall’avvento di Dionisi ha cambiato marcia e acquisito entusiasmo. Certo, è stata una sconfitta molto pesante. Sarà dura da digerire. Sta di fatto che la classifica non è bella e questi risultati non fanno altro che portare ulteriore negatività”.

Marcolini, poi, ha parlato anche di un'altra sua ex squadra, il Padova e del ritorno in campo del Papu Gomez: “Dipende dalle condizioni fisiche. Chiaramente il Papu non si discute, né dal punto di vista tecnico né da quello dell’esperienza, quindi può dare sicuramente tantissimo a una squadra come il Padova. Bisogna vedere, ripeto, come riuscirà a gestire la ripresa dopo il lunghissimo stop. Io però sono convinto che un giocatore di quella caratura non potrà che far bene”.