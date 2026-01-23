Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Londrosi: "Sarebbe folle escludere il Trapani a sette giornate dal termine dell'anno"

Londrosi: "Sarebbe folle escludere il Trapani a sette giornate dal termine dell'anno"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 11:47Serie C
Claudia Marrone
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Nel corso della diretta mattutina di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il Direttore Sportivo Massimo Londrosi, che ha detto la sua su questo mercato invernale che sta volgendo al termine: "Si sta intravedendo un mercato che sicuramente ha reso ancora più competitive le squadre che provano a vincere il campionato, o comunque che si trovano nelle prime posizioni, che si stanno muovendo in maniera forte e decisa. Certo però che, a mio parere, questo mercato è un po’ troppo lungo, specie poi essendo di riparazione: diventa un secondo mercato dopo quello estivo".

Ci sono state effettivamente diverse lamentele da parte di vari allenatori per la tempistica di questo mercato, che porta magari anche i calciatori a essere un po’ distratti, non perché non siano professionali, ma perché è normale che, non sapendo con certezza il proprio futuro, si possa avere una pressione differenti.
"Sì, c’è della destabilizzazione. Io condivido la posizione di quegli allenatori che pensano che in questa situazione si lavori male, con un senso di precarietà: avrò o non avrò i giocatori? Sia quelli che uno vorrebbe avere in entrata, sia quelli che devono andare in uscita. Ora, se un mercato è di riparazione dovrebbe durare molto meno di un mese, giusto il tempo adeguato per permettere quei ritocchi che sono necessari nei vari reparti. Ma alla fine, a volte, si rifanno le squadre, o comunque si variano in maniera importante, e questo rischia di far perdere di vista anche la questione del budget, e alla fine il mercato di riparazione diventa un mercato di devastazione dei bilanci, cosa molto negativa. Io ridurrei drasticamente il periodo di questo mercato".

A proposito di devastazione, come vede la questione Trapani? Tutto è stato rimandato a marzo, ma l'esclusione è ancora concreta?
"Da un punto di vista logico, non si può escludere una squadra a sette giornate dalla fine del campionato, perché significa stravolgere in maniera devastante la classifica. Detto questo, mi dispiace molto per quello che sta succedendo a Trapani, e che non è molto chiaro: c'è da dire che il presidente Antonini ha messo molte energie, molte risorse quando è arrivato in quella città, sia nel basket che nel calcio un paio di stagioni fa, vincendo a mani basse e portando a grandi risultati anche la squadra di basket. Ripeto, sono abbastanza sorpreso perché credo che il presidente sia una persona solida quanto a patrimonio e certamente non ha elargito chiacchiere ma denaro, e secondo me da questo punto di vista va rispettato. Probabilmente ha avuto qualche collaboratore, qualche professionista che ha combinato qualche guaio, non è stato all’altezza della situazione e adesso si rischia di rimetterci la società. Però se dovesse succedere che una squadra, che sia il Trapani o un’altra, venga esclusa sette giornate dalla fine del campionato, per me vanno riviste le norme, perché non può capitare una rivoluzione del genere nelle classifiche quando manca un mese e mezzo alla fine della stagione".

Articoli correlati
Londrosi: "Con Unilasp, vogliamo equiparare il lavoro sportivo a quello tradizionale"... Londrosi: "Con Unilasp, vogliamo equiparare il lavoro sportivo a quello tradizionale"
Massimo Londrosi: “Le seconde squadre non servono. Meglio tornare al format C1-C2”... Massimo Londrosi: “Le seconde squadre non servono. Meglio tornare al format C1-C2”
Altre notizie Serie C
Foggia, Musa sul mercato: "Stiamo cercando un attaccante, un esterno mancino e un... Foggia, Musa sul mercato: "Stiamo cercando un attaccante, un esterno mancino e un difensore"
Il Catania chiude anche per Cargnelutti del Crotone: contratto fino al 2028 con opzione... TMWIl Catania chiude anche per Cargnelutti del Crotone: contratto fino al 2028 con opzione
Facundo Lescano alla Salernitana: storia (e numeri) del bomber con la valigia Facundo Lescano alla Salernitana: storia (e numeri) del bomber con la valigia
Londrosi: "Sarebbe folle escludere il Trapani a sette giornate dal termine dell'anno"... TMW RadioLondrosi: "Sarebbe folle escludere il Trapani a sette giornate dal termine dell'anno"
Salernitana, fatta per Facundo Lescano dall'Avellino: operazione in prestito con... UfficialeSalernitana, fatta per Facundo Lescano dall'Avellino: operazione in prestito con obbligo
Cosenza-Kourfalidis, il punto della situazione fra campo, rinnovo e sirene di mercato... TMWCosenza-Kourfalidis, il punto della situazione fra campo, rinnovo e sirene di mercato
Giugliano, in panchina c'è il ritorno di Di Napoli. Contratto fino a giugno per il... TMWGiugliano, in panchina c'è il ritorno di Di Napoli. Contratto fino a giugno per il tecnico
Luci sulla 23ª giornata di Serie C: in campo la Triestina e lo scontro salvezza Giugliano-Cavese... Luci sulla 23ª giornata di Serie C: in campo la Triestina e lo scontro salvezza Giugliano-Cavese
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie A
4 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 gennaio
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, nuovo round di colloqui per McKennie a febbraio. Le cifre della richiesta
Immagine top news n.1 Fiorentina, la caviglia di Kean non migliora. L’attaccante verso il forfait anche con il Cagliari
Immagine top news n.2 Milan, ci siamo per il rinnovo di Maignan: la prossima settimana può arrivare la firma
Immagine top news n.3 Europa League: risultati, classifica e prossimo turno. Roma e Bologna, obiettivo ottavi
Immagine top news n.4 La Juventus ha scelto: il punto sulla trattativa per portare En-Nesyri a Torino
Immagine top news n.5 Il Napoli fa irruzione sul mercato: via Lucca e Lang, ecco Giovane. E il ko di Neres può portare Sancho
Immagine top news n.6 Napoli, fumata bianca per Giovane dall'Hellas Verona. Le cifre del trasferimento a titolo definitivo
Immagine top news n.7 Milan, ora il rinnovo di Maignan è davvero vicinissimo: risolti i dettagli sulle commissioni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.2 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.3 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.4 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Londrosi: "Sarebbe folle escludere il Trapani a sette giornate dal termine dell'anno"
Immagine news Altre Notizie n.2 Champions League, il cammino futuro delle italiane secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Pineto, Tonti: “Nel girone B non esistono partite facili, ogni gara nasconde insidie”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Baroni: "A Como Zapata ci sarà, Simeone non credo. E Obrador può esordire"
Immagine news Serie A n.2 Kilicsoy: "Inler per me è un punto di riferimento, con Montella sono sempre in contatto"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Fabbian: "Qui per il progetto e per la storia del club. Voglio riportare in alto i viola"
Immagine news Serie A n.4 Come sta andando Perisic al PSV? 21 gol e 19 assist in 16 mesi, ecco perché l'Inter lo vuole
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Harrison: "Voglio tornare ai livelli avuti con Bielsa. Lui e Vanoli simili"
Immagine news Serie A n.6 Bologna-Celtic, 47 denunciati e un arresto dopo gli scontri di ieri pomeriggio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol, Castori: "Padova avversario molto complicato. Dovremo dare il meglio"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Kouda saluta Follo e torna a Parma. Ad attenderlo un prestito al Mantova
Immagine news Serie B n.3 Pescara, vicini due ritorni: Bettella in difesa e Brugman a centrocampo
Immagine news Serie B n.4 Palermo-Joronen, prove di rinnovo: possibile incontro fine mese
Immagine news Serie B n.5 Carrarese-Empoli, i convocati di Calabro: prima per Lordkipanidze. Torna Imperiale
Immagine news Serie B n.6 Bisoli: "Venezia favorita principale per la Serie A. Frosinone una piacevole sorpresa"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Catania chiude anche per Cargnelutti del Crotone: contratto fino al 2028 con opzione
Immagine news Serie C n.2 Facundo Lescano alla Salernitana: storia (e numeri) del bomber con la valigia
Immagine news Serie C n.3 Londrosi: "Sarebbe folle escludere il Trapani a sette giornate dal termine dell'anno"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, fatta per Facundo Lescano dall'Avellino: operazione in prestito con obbligo
Immagine news Serie C n.5 Cosenza-Kourfalidis, il punto della situazione fra campo, rinnovo e sirene di mercato
Immagine news Serie C n.6 Giugliano, in panchina c'è il ritorno di Di Napoli. Contratto fino a giugno per il tecnico
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan Women, Erin Cesarini ceduta in prestito fino a giugno alla Lazio
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Viktoria Pinther arriva in prestito dal Parma Women. La nota
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma Women, ceduta in prestito al Venezia l'attaccante Kailey Willis
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia femminile, concluse le gare d’andata dei quarti: tutto aperto in vista del ritorno
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi dopo il 2-1 col Napoli: "Per passare il turno dobbiamo fare meglio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli all'ultimo respiro, la Juve batte 2-1 il Napoli nell'andata dei quarti di Coppa Italia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?