Inter, i consigli a Fofana e gli altri precedenti del milanista Diaby. Intanto manca il sì di PIF

L’Inter pesca in Arabia per la fascia destra. In attesa di capire se ci sarà il grande ritorno di Ivan Perisic - l’eliminazione del PSV Eindhoven dalla Champions può aiutare, e non poco -, i nerazzurri si sono portati avanti per Moussa Diaby, ottenendo il sì del giocatore. Una risposta non proprio scontata, considerando i precedenti.

L’esterno francese, non propriamente uno a tutta fascia, in passato non ha infatti mai nascosto la sua fede milanista. Di Diaby, sul web, circolano foto che lo ritraggono con la maglia del Milan. Nel 2024 fece rumore, e molto piacere ai tifosi rossoneri, un commento su Instagram in cui invitava l’amico Youssouf Fofana a trasferirsi in rossonero: “Vieni al Milan campione”. E poco tempo dopo, dopo la doppietta per 2-0 con cui aveva deciso la vittoria dell’Al-Ittihad sull’Inter in amichevole, uscì dal campo facendo il gesto del “due”, scatenando le ire dei tifosi nerazzurri.

Tutto dimenticabile, per carità. Si tratta di professionisti, pagati per fare questo mestiere. Però non si parla di peccati giovanili o post su social dimenticati: un paio di anni fa Diaby - che nel 2018 passò brevemente in Italia, al Crotone - era già un calciatore di livello internazionale, più che affermato. Magari non immaginava che sarebbe stato corteggiato dall’Inter, e pure ben felice di trasferirsi. Al momento, comunque, l’operazione è in standby: manca infatti il sì del fondo PIF, che controlla la maggioranza del club saudita, e preferirebbe una formula diversa dal prestito con diritto di riscatto messo sul piatto dall’Inter.