Ufficiale Potenza, è addio con l'attaccante Rossetti: c'è la risoluzione. Ora lo attende la Sarnese

"La società Potenza Calcio rende nota la risoluzione consensuale del contratto con l’attaccante Mattia Rossetti. Al calciatore, che in maglia rossoblù ha collezionato 40 presenze e 4 gol, l’augurio delle migliori fortune umane e professionali". Con questa nota il club lucano ha annunciato l'addio del classe '96 che era rientrato la scorsa estate dopo il prestito al Sorrento.

Ora il giocatore sarà dunque libero di scendere di categoria e firmare con la Sarnese, che milita nel Girone H di Serie D, con cui ha trovato un accordo negli ultimi giorni.

Rossetti (29) dovrebbe, dunque, chiudere la sua avventura al Potenza con un bottino di 40 presenze e 4 gol. Nel corso della sua carriera, una volta terminato il percorso nelle giovanili del Catania (club con il quale ha fatto il suo esordio nel campionato di Serie B nella stagione 2014/2015), esperienze con Racing Roma, Vibonese, Sicula Leonzio, Messina, Acireale, Campobasso, Piacenza e Rimini