Virtus Verona, Odogwu saluta e va in prestito in Serie D: giocherà nel Vigasio
Dopo appena sette presenze in Serie C in questa stagione l’attaccante classe 2004 Cristian Odogwu, fratello del centravanti del SudTirol Raphael Odogwu, scende di categoria e va a rinforzare il Vigasio. Lo comunica la Virtus Verona con una nota sui propri canali ufficiali:
"La Virtus Verona comunica di aver ceduto a titolo temporaneo al Vigasio, fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Odogwu.
L’attaccante rossoblù, sceso in campo in sette occasioni nella prima parte di stagione 2025/26, avrà così l’opportunità di mettersi in luce e di acquisire maggiore esperienza e minutaggio nel campionato di Serie D. A Christian va un grande in bocca al lupo da parte della società per questa nuova esperienza professionale".