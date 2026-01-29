Panathinaikos-Roma, le formazioni ufficiali: Gollini in porta, davanti ci sono Soulé e Pellegrini

Sono ufficiali le scelte di formazione di Panathinaikos e Roma, in campo alle ore 21 per l'ottavo turno della fase campionato di Europa League tra le mura dello Stadio Apostolos Nikolaidis di Atene. Questi i due schieramenti di Benitez e Gasperini:

Le formazioni ufficiali di Panathinaikos-Roma

Panathinaikos (3-4-3): Lafont; Palmer-Brown, Ingason, Touba; Katris, Bakasetas, Siopis, Kiriakopoulos; Taborda, Pantovic, Zaroury. Allenatore: Benitez.

Roma (3-5-2): Gollini; Mancini, Zlolkowski, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini. Allenatore: Gasperini.

Paulo Dybala va regolarmente in panchina

La Roma ritrova Paulo Dybala, almeno per la panchina, nella sfida di Europa League in programma questa sera ad Atene. Dopo le ore di cautela seguite al problema al ginocchio accusato contro il Milan, lo staff giallorosso ha scelto una linea attendista ma meno rigida del previsto: l’attaccante argentino non partirà titolare, ma non andrà neanche in tribuna contro il Panathinaikos. Il fastidio era emerso già a caldo al termine dell’ultima gara di campionato e aveva portato a ulteriori valutazioni da parte dello staff medico nella mattinata odierna. Gli esami clinici non hanno evidenziato segnali allarmanti nell’immediato, confermando l’ipotesi di una semplice contusione. In attesa degli accertamenti strumentali programmati per domani, la Roma ha comunque deciso di non escludere del tutto la Joya.