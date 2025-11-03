Fiorentina, D'Aversa in pole. Juventus, parlano Spalletti e Di Gregorio: le top news delle 22

In casa Fiorentina proseguono le riflessioni interne per coloro che dovranno ricoprire il ruolo di nuovo direttore sportivo e nuovo allenatore. Per quanto riguarda la guida tecnica, vi abbiamo raccontato come al momento la pista più accreditata è quella che porta a Roberto D'Aversa. L'allenatore, reduce da una retrocessione con l'Empoli, ha superato Paolo Vanoli e al momento è in pole per ricoprire il vuoto che lascerà la partenza di Stefano Pioli. Per quanto riguarda la scelta sul direttore sportivo, invece, la redazione di TuttoMercatoWeb ha raccolto come la Fiorentina stia pensando ad una promozione interna dell'attuale direttore tecnico Roberto Goretti. Una scelta che, di fatto, non muterebbe di una virgola l'assetto odierno della dirigenza gigliata. La novità, tuttavia, potrebbe essere rappresentata da un'altra promozione interna, ossia quella di Raffaele Rubino, attualmente all'interno della società toscana nel ruolo di osservatore. Con la scrivania di direttore tecnico lasciata libera dall'eventuale promozione di Goretti, potrebbe essere proprio Rubino a sostituirlo. Un segnale che confermerebbe anche il possibile approdo in panchina di D'Aversa, dato che i due sono in ottimi rapporti.

Nell'anticipo delle 18.30 del lunedì, il Genoa ha trovato la prima vittoria contro il Sassuolo al Mapei. In casa dei neroverdi sono stati i gol di Malinovskyi e Ostigard, quest'ultimo in pieno recupero, a regalare il successo ai rossoblù. Inutile il momentaneo pareggio di Berardi.

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, commentando il 2-2 contro il Pisa: "La cosa che non mi è piaciuta tanto è quel 'rigorino' (quello concesso al Pisa, ndr), che veramente… Leggevo che uno come Calvarese diceva che assolutamente non c'era. Vedo che a noi di 'rigorini' ne hanno già dati 3 nelle ultime partite... Perlomeno 2 di sicuro: questo, Parma e forse anche Lazio. Però vabbè insomma...",

Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Sporting CP, parlando così di Luciano Spalletti: "Il tempo di lavoro è stato poco, stiamo riuscendo a far poco. Il mister ha una carriera che parla per lui. Una cosa che ci ha colpito è la fermezza, la voglia e noi abbiamo voglia di metterci in gioco e la direzione è quella giusta e speriamo di far bene come abbiamo fatto con Udinese e Cremonese".

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato così in conferenza stampa di Dusan Vlahovic: "È leggermente avvantaggiato perchè lei è abituato alle pressioni di vestire una maglia del genere. Io ho parlato con lui mentre eravamo in ritiro. Lui sarebbe felicissimo di rimare qui. Lui non è disturbato dal contrato e vuole giocare solo a calcio".

Il Brasile ha diramato le convocazioni del commissario tecnico, Carlo Ancelotti, per le due amichevoli che i verdeoro affronteranno contro il Senegal (il 15 novembre, a Londra) e la Tunisia (il 18, a Lille). C'è l'esterno della Roma, Wesley, mentre non è presente fra gli altri in lista Carlos Augusto, giocatore dell'Inter.