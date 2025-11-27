Notte storica per Malta, 1° successo in Conference: la firma di un italiano e un ex Roma

Serata storica per il calcio maltese grazie all'Hamrun Spartans, che diventa la prima rappresentante dell'isola a vincere una partita di Conference League. Successo per 3-1 contro i gibilterriani del Lincoln. Una vittoria che ha la firma di un italiano, il tecnico Giacomo Modica. 61 anni, nativo di Mazara del Vallo, Modica è alla sua prima esperienza all'estero dopo aver guidato squadre come Messina, Casale e Vibonese. In carriera anche un'avventura a Cagliari come collaboratore tecnico di Zdenek Zeman.

Ma c'è un altro volto noto al calcio italiano in questo successo, ossia Ante Coric. Il croato, oggi 28 anni, fu acquistato dalla Roma nel 2018 ma in giallorosso ebbe pochissima fortuna: appena 2 gettoni e poi una sequenza di prestiti fino all'addio definitivo nel 2023. Nelle ultime due stagioni ha giocato in patria, prima al Rudes e poi al Varazdin, prima di questa nuova avventura a Malta. E questa sera, alla 18ª presenza, è arrivato il primo gol.