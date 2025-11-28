Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Giacomo Modica fa la storia a Malta: "Qui le soddisfazioni che non ho potuto prendermi in Italia"

Giacomo Modica fa la storia a Malta: "Qui le soddisfazioni che non ho potuto prendermi in Italia"TUTTO mercato WEB
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 19:26Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Il calcio maltese è entrato nella storia. Per la prima volta una squadra del piccolo arcipelago del Mediterraneo ha vinto una partita del tabellone principale di un torneo europeo. Parliamo dell'Hamrun Spartans che ha vinto in Conference League contro i gibilterriani del Lincoln per 3-1. Regista dell'impresa un tecnico italiano, Giacomo Modica, arrivato a Malta proprio questa estate. E che è riuscito in un colpo solo a qualificare la squadra nella League Phase della terza competizione continentale (mai successo prima a una maltese), partendo dai preliminari di Champions. Siciliano di Mazara del Vallo, allievo di Zdenek Zeman, Modica dopo una vita spesa come assistente del tecnico boemo ha allenato per anni in Serie C con l'ultima esperienza al Messina. Ad Hamrun ha conosciuto una nuova dimensione, che gli ha offerto il palcoscenico internazionale. E che gli sta dando grandi soddisfazioni. E si racconta ai microfoni di Tuttomercatoweb:

Giacomo Modica, come ci si sente il giorno dopo questa impresa?
"Un po' più leggero (ride, ndr). Siamo tutti molto contenti per quello che abbiamo fatto perché nessuna maltese prima di noi aveva partecipato a un girone di Conference. Vincere una partita è stato il passo successivo, il nuovo obiettivo una volta entrati nei 36. Eravamo ancora a zero punti, ma immeritatamente. Questo successo premia un lavoro straordinario".

Primi tre punti in cascina, ora lo Shakhtar e il più abbordabile Shamrock Rovers
"La matematica ancora non ci condanna, possiamo ancora coltivare un sogno molto grande. Dall'altra parte siamo realisti, abbiamo due partite molto impegnative, tra cui una super impegnativa contro lo Shakhtar ma una vita di calcio mi ha insegnato che nulla è proibitivo. Del resto siamo arrivati qua e nessuno se lo aspettava. Abbiamo l'obbligo di provarci, in tutte le maniere".

Dove collochiamo questa impresa nella sua carriera?
"Sicuramente a livello sportivo è una delle pagine più belle. Avere avuto la possibilità di confrontarsi con squadre come la Dinamo Kiev, il Maccabi Tel Aviv e fra poco avremo lo Shakhtar è qualcosa di bello, sei curioso di capire se sei all'altezza o meno. Già arrivare a giocartela è un motivo di grande orgoglio. Poi non nascondo che sentire la musichetta della Conference sia emozionante. Sono consapevole che per una squadra maltese vincere una partita sia stato qualcosa di grandioso, da parte mia me la godo pur vivendo questo momento con sano realismo".

L'ultima esperienza prima di Malta è stata a Messina
"Il primo anno è stato bello, abbiamo fatto un calcio positivo, propositivo e importante, peraltro spendendo molto meno di molte squadre e nonostante ciò abbiamo rischiato di andare ai playoff. Poi nel corso del biennio sono emerse delle difficoltà che la società ha incontrato, abbiamo vissuto situazioni anche inaccettabili, come girare per cercare i campi di allenamento. È stato un percorso formativo ma stressante, tanto che ho avuto una paresi temporanea da stress. Ma il passato è passato, ci sono cose che vanno a lieto fine e sono felice di essere a Malta".

Cosa ha pensato quando gli si è presentata l'opportunità di allenare a Malta?
"Anzitutto ringrazio la società che mi ha voluto fortemente. Quando è uscita questa possibilità ho preso del tempo perché la vedevo come tanti in Italia dove Malta viene visto come un campionato anomalo, diciamo. Ma mi allettava l'idea di fare i preliminari di Champions League e a 61 anni volevo provare l'esperienza. Mi ci sono tuffato e sono felice di averlo fatto. Il calcio mi sta regalando soddisfazioni che non ho potuto prendermi in Italia".

Da qualche anno gli allenatori italiani preferiscono emigrare invece che allenare in C
"Sono convinto che se hai passione e voglia, alla fine i campi sono uguali dappertutto. Cambia magari la qualità e l'organizzazione. Sono felice e mi rende orgoglioso il fatto che insieme ai ragazzi e lo staff stiamo dando un contributo al calcio maltese. E visti i problemi che ci sono nella Serie C italiana, tolti alcuni club, a un certo punto uno si chiede: ma chi me lo fa fare? Per questo mi sento di consigliare a tutti la scelta che ho fatto".

Il livello qualitativo a Malta com'è?
"Io credo che togliendo le big, poi il livello della Serie C italiana non sia superiore a quello della Premier League maltese".

Col senno di poi non ha pensato: "Potevo emigrare prima"?
"Prima ero felicemente innamorato di quello che mi 'passava il convento'. Ho fatto un percorso importante con Zdenek Zeman e poi ho allenato in C. Certamente, tolte alcune squadre, la C è una categoria in cui diverse società presentano grandi problemi. Si è visto l'anno scorso con Taranto e Turris e si è visto oggi col Rimini. Ci sono tante anomalie e a te non resta che adattarti. Ma resta il mio Paese e non è detto che non torni un giorno".

Intanto si gode il momento ad Hamrun
"Qui mi trovo divinamente, ho acquisito la stima da parte della società e del pubblico. Sono felice".

In squadra avete Ante Coric, grande promessa ai tempi della Dinamo che però si è persa a Roma
"Ante è un giocatore che tecnicamente non c'entra nulla col campionato maltese. Ha avuto tanti acciacchi in passato e un intervento importante, ma che ha superato brillantemente e se ritrova la condizione fisica può dare ancora molto al calcio. È ancora giovane, è un talento puro, deve solo ritrovare se stesso".

Se le dico Zdenek Zeman, cosa mi risponde?
"Potrei riassumere semplicemente con: 'Zeman per me è stato tutto'. A livello educativo, sportivo, di crescita umana. L'ho conosciuto a 16 anni e mezzo, gli devo tutto e se siamo amici da una vita un motivo ci sarà".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Notte storica per Malta, 1° successo in Conference: la firma di un italiano e un... Notte storica per Malta, 1° successo in Conference: la firma di un italiano e un ex Roma
C'è sempre una prima volta: Malta ai gironi di Conference. Grazie a un italiano (e... C'è sempre una prima volta: Malta ai gironi di Conference. Grazie a un italiano (e Coric)
Qual. Europa League, l'Hamrun di Modica si arrende al Maccabi Tel Aviv Qual. Europa League, l'Hamrun di Modica si arrende al Maccabi Tel Aviv
Altre notizie Calcio estero
Borussia Monchengladbach-Lipsia, formazioni ufficiali: Harder guida l'attacco ospite... Borussia Monchengladbach-Lipsia, formazioni ufficiali: Harder guida l'attacco ospite
Giacomo Modica fa la storia a Malta: "Qui le soddisfazioni che non ho potuto prendermi... Esclusiva TMWGiacomo Modica fa la storia a Malta: "Qui le soddisfazioni che non ho potuto prendermi in Italia"
Betis, Antony out per il derby. Confermata la squalifica, lo apprende in diretta... Betis, Antony out per il derby. Confermata la squalifica, lo apprende in diretta e piange
Veron squalificato 6 mesi dalla Federazione: "Ho dato io l'ordine di fare il pasillo... Veron squalificato 6 mesi dalla Federazione: "Ho dato io l'ordine di fare il pasillo di spalle"
Avventura messicana finita per Ramos. Vuole tornare in Europa, ha un sogno impossibile... Avventura messicana finita per Ramos. Vuole tornare in Europa, ha un sogno impossibile
Feyenoord, van Persie fa esordire il figlio: "Decisione presa da allenatore, non... Feyenoord, van Persie fa esordire il figlio: "Decisione presa da allenatore, non da padre"
Kompany difende Neuer: "Ha fatto ciò che andava fatto. Un portiere deve aiutare i... Kompany difende Neuer: "Ha fatto ciò che andava fatto. Un portiere deve aiutare i compagni"
Cordero poco utilizzato dal Westerlo, il Newcastle valuta nuovo prestito: ci pensa... Cordero poco utilizzato dal Westerlo, il Newcastle valuta nuovo prestito: ci pensa il Depor
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
3 Ranking UEFA per il 5° posto Champions, l'Italia si avvicina alla seconda posizione
4 Panchine Serie B 2025/26: per il post Caserta, il Bari ha puntato sul ritorno di Vivarini
5 Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Ora in radio
Football rewind 19:05Football rewind live!
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
EuroMaracanà 19:35EuroMaracanà
EuroMaracanà
Repliche 20:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Ante Coric è tornato: "A Malta inizio di una nuova fase. Avevo pensato di smettere"
Immagine top news n.1 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique nell'Inter, gioca Conceicao
Immagine top news n.2 David Luiz segna, Pafos sogna: viaggio dentro la rivoluzione silenziosa di Cristiano Giaretta
Immagine top news n.3 Il caso Rimini ennesima ferita per il calcio italiano. FIGC e Covisoc: le regole siano più severe
Immagine top news n.4 Il giorno speciale di Alessandro Altobelli, cuore Inter e leggenda azzurra. Spillo festeggia 70 anni
Immagine top news n.5 Ranking UEFA per il 5° posto Champions, l'Italia si avvicina alla seconda posizione
Immagine top news n.6 El Aynaoui alla Roma sta diventando qualcosa di più di una costosa seconda scelta
Immagine top news n.7 Così le top leghe europee nelle Coppe - A sorpresa svettano Ligue 1 e Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.2 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
Immagine news podcast n.3 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
Immagine news podcast n.4 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma-Napoli, Policano: “I giallorossi non resteranno lì per caso. Ecco chi vedo da Scudetto”
Immagine news Serie A n.2 Ante Coric è tornato: "A Malta inizio di una nuova fase. Avevo pensato di smettere"
Immagine news Serie A n.3 Lobotka: "Con la Roma gara perfetta per verificare la nostra crescita". Poi parla del nuovo modulo
Immagine news Serie A n.4 Il Pafos attende già la sfida con la Juve, Giaretta: "Finora abbiamo perso solo col Bayern..."
Immagine news Serie A n.5 Luis Alberto: "Tornare alla Lazio? Se chiama Sarri ci penso. Se chiama Lotito no"
Immagine news Serie A n.6 Genoa-Hellas Verona, i convocati di Zanetti: a centrocampo assente Akpa-Akpro
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, doppia assenza contro il Cesena: assenti Di Mariano e Dellavalle
Immagine news Serie B n.2 Cesena-Modena, formazioni ufficiali: Shpendi sfida Defrel, Di Mariano out per febbre
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Dionigi: "Frosinone grande squadra, ma noi siamo in salute"
Immagine news Serie B n.4 Venezia-Mantova, i convocati di Stroppa: torna a disposizione Haps
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia società solida, lunedì assemblea dei soci e ricapitalizzazione
Immagine news Serie B n.6 Empoli-Bari, i convocati di Vivarini: ci sono Dorval e Pereiro, out Maggiore
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Serie C n.2 Coppa Italia Serie C, sono 10 i giocatori fermati per un turno
Immagine news Serie C n.3 Rimini escluso, Biagioni: "Il sistema dei controlli è ridicolo, si sapeva dall'estate"
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
Immagine news Serie C n.5 Rimini escluso dalla C, l'ex Regini: "Chi ha sbagliato deve pagare per il bene del calcio"
Immagine news Serie C n.6 Sambenedettese, è addio con mister Palladini: panchina affidata momentaneamente a Mancinelli
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Cagliari, bianconeri favoriti e Vlahovic pronto a colpire ancora
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Sassuolo, in palio punti pesanti per il sogno Europa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Midtjylland, all'Olimpico arriva la rivelazione danese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Cantore e l'esperienza USA: "Qui calcio più fisico e meno tattico. La mia velocità è dimezzata"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il Tardini apre nuovamente al calcio femminile: ospiterà Parma-Lazio di Coppa Italia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…