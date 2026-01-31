Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Monopoli, Colombo: "Col Latina servirà l’atteggiamento giusto per pareggiare il loro entusiasmo"

© foto di Uff. Stampa Monopoli
Oggi alle 21:04Serie C
Alessandra Stefanelli

Tempo di vigilia per il Monopoli, atteso domani pomeriggio alle ore 14.30 dalla sfida interna al “Vito Simone Veneziani” contro il Latina, fresco del raggiungimento della finale di Coppa. Alla vigilia della gara ha parlato in sala stampa il tecnico Alberto Colombo, che ha presentato i temi del match.

"S i affrontano due squadre in salute, faccio i miei sentiti complimenti al Latina e al Potenza per il raggiungimento della finale. Traguardo ambito da tutti e raggiunto da pochi, l'arrivo di Volpe ha dato una nuova configurazione alla squadra dandole una nuova identità. Il sistema di gioco è relativo, visto che attuano diversi moduli ma riescono ad essere efficaci. Squadra in fiducia, motivata e che sta inanellando risultati. Hanno giocatori molto dinamici in grado di interpretare il doppio ruolo, una squadra evoluta sotto il punto di vista del gioco. Hanno una rosa ampia e qualitativa, senza dimenticare Parigi, un giocatore in grande fiducia".

Il tecnico biancoverde si concentra poi sull’atteggiamento che dovranno avere i suoi:
"Credo che l'atteggiamento possa aiutarci a pareggiare l'entusiasmo dei nostri avversari: anche noi veniamo da un percorso estremamente positivo, nonostante una sconfitta frutto di una grande prestazione contro il Catania, ma tutto è ormai alle spalle. Al fischio dell'arbitro dovremo affrontare una partita diversa e una storia nuova, e noi dobbiamo prepararci per fare tutto il possibile per portare a casa il successo".

Infine, un passaggio su Vinciguerra e sul suo possibile impiego:
"Vinciguerra ha dimostrato di avere caratteristiche ben precise, ha gamba e grande reattività. Si deve inserire ed approcciare a un campionato dove l'aspetto fisico è importante. Ad oggi è una risorsa a partita in corsa, con il tempo potrà essere inserito dal 1' minuto".

