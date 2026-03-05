Serie C, 30ª giornata: balzo del Latina, sorride anche il Giugliano. I risultati del pomeriggio
Sorridono Latina e Giugliano, in questo caso con lungo check finale per il gol annullato al Monopoli che però sarebbe valso solo il 2-1. Pareggi tra Casarano e Siracusa, nonché Picerno e Atalanta Under 23, nelle partite del Girone C di Serie C iniziate oggi pomeriggio. Ora il gran finale di giornata, con i fari puntati su Benevento-Catania.
Di seguito, il punto della situazione:
SERIE C - 30ª GIORNATA
GIRONE C
Giovedì 5 marzo
18.30
Casarano-Siracusa 1-1
48’ Carbone; 80’ Puzone
Giugliano-Monopoli 2-0
18' Zammarini, 89’ Laezza
Latina-Sorrento 2-0
40' Lipani, 65’ Parigi
Picerno-Atalanta U23 1-1
40' Pugliese; 54’ Manzoni
Ore 20:30 - Team Altamura-Foggia
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Trapani
Ore 20:30 - Benevento-Catania
Ore 20:30 - Casertana-Salernitana
Ore 20:30 - Crotone-Cavese
Ore 20:30 - Potenza-Cosenza
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 67, Catania 60, Salernitana 51, Cosenza 50, Casertana 46, Crotone 45, Monopoli 44*, Audace Cerignola 42, Casarano 40*, Potenza 37, Team Altamura 37, Atalanta U23 35*, Sorrento 33*, Latina 32*, Cavese 31, Picerno 31*, Trapani 28, Giugliano 28*, Foggia 22, Siracusa 21*
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE A
Alcione Milano-Giana Erminio 1-1
74’ Invernizzi (A), 90’+7’ Vitale (G)
Lumezzane-Arzignano Valchiampo 0-1
7’ Moretti
Ospitaletto-Pro Patria 0-0
Pergolettese-Pro Vercelli 2-0
60’ Milesi (Pe), 89’ Petrovic (Pe), 90’+6’ Comi (PV)
AlbinoLeffe-Union Brescia 1-0
73’ Sali
Cittadella-Inter U23 1-1
10’ Amerighi (I), 82’ Rabbi (C)
Vicenza-Trento 2-3
32’ [rig.] Capone (T), 34’ e 46’ Pellegrini (T), 54’ Rauti (V), 66’ Stucker (V)
Lecco-Renate 0-3
17’ Delcarro, 52’ [rig.] Cali, 73’ Karlsson
Triestina-Dolomiti Bellunesi 2-3
45’+4’ Toci (D), 55’ Marconi (D), 64’ Jonsson (T), 74’ Vertainen (T), 83’ [rig.] Burrai (D)
Virtus Verona-Novara 0-2
12’ Ledonne, 64’ D’Alessio
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 72, Brescia 56, Renate 51, Trento 51, Lecco 50, Alcione Milano 48, Cittadella 47, Inter U23 42, Lumezzane 40, Novara 39, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, AlbinoLeffe 37, Ospitaletto 34, Arzignano 34, Pergolettese 32, Dolomiti Bellunesi 32,Virtus Verona 21, Pro Patria 18, Triestina 4
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Gubbio-Carpi 2-1
20' Varone (G), 52' Hraiech (G), 90'+6 Lombardi (C)
Pontedera-Juventus Next Gen 0-1
33' Deme
Vis Pesaro-Bra 2-1
64' Machin (V), 88' Fiordaliso (B), 90'+4 Nicastro (V)
Arezzo-Ternana 1-2
31' Ferrante (T), 45' Cianci (A), 70' Dubickas (T)
Livorno-Perugia 1-2
52' Montevago (P), 81' Bacchin (P), 90'+4 [rig.] Dionisi (L)
Pineto-Forlì 3-2
30' Baggi (P), 57' Schirone (P), 67' Franzolini (F), 82' [rig.] Trombetta (F), 90'+5 Nebuloso (P)
Ravenna-Pianese 0-0
Torres-Guidonia Montecelio 2-1
31' Sorrentino (T), 67' Mastinu (T), 82' [rig.] Esempio (G)
Sambenedettese-Ascoli 0-1
89' Corazza
Riposa: Campobasso
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63, Ascoli 59*, Ravenna 57*, Ternana 42, Campobasso 42, Juventus Next Gen 42, Pineto 42, Pianese 40*, Gubbio 39, Vis Pesaro 36, Livorno 35*, Forlì 33, Guidonia Montecelio 32, Carpi 32, Torres 28*, Perugia 27, Bra 26*, Sambenedettese 25*, Pontedera 18
N.B. - * una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva