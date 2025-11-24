TMW Radio Di Gennaro: "Impressionato dalla Roma. E Gasperini alla Juve..."

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Cosa l'ha impressionata della Roma?

"La straripante condizione fisica, ho visto una squadra che gioca, che crea. Nelle difficoltà, gli mancano gli attaccanti, ha giocato con due punte diverse e ha saputo gestire. Gioca un bel calcio. E poi Konè è un giocatore totale. Non so se potrà rimanere alla Roma, ma lo vedo in club importanti. E' tecnico, recupera, sa leggere la partita. Mi ha impressionato la squadra nella sua globalità. Si gioca lo scudetto. Chi entra fa il suo, Gasperini sta tirando fuori tutto. Ha proseguito il lavoro di Ranieri ma lo ha aumentato sotto molti aspetti".

E cosa aggiunge?

"Gasperini alla Juve, con questa squadra, avrebbe lottato per lo Scudetto. La Roma non ce li ha gli attaccanti della Juve. Ce li avesse Gasperini...è lui che incide".

La Juve va piano anche con Spalletti:

"Koopmeiners, centrocampista che in due anni all'Atalanta ha fatto 28 gol, perché deve giocare in difesa. Con tutto il rispetto, ma era determinante all'Atalanta in mezzo al campo. Lì la Juve, a centrocampo, manca qualcosa e deve fare la differenza lì. Spalletti potrebbe giocare 4-2-3-1 anche alla Juve, ce li ha gli uomini. Ha la possibilità di variare davanti, il potenziale per giocare con un attacco diverso ce l'ha. Anche perchè ora Vlahovic è in forma. Non so perché non riesce a rigenerare i giocatori. Tre settimane sono poche, è vero".