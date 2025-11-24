TMW Radio Renica: "Napoli, ecco cosa ha fatto finalmente Conte e che mi è piaciuto"

L'ex calciatore Alessandro Renica è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà. E ha parlato del momento del Napoli dopo il ritorno alla vittoria contro l'Atalanta: "Ci sono cose da sottolineare. Contro l'Inter era nella stessa situazione, ha rimesso a posto le cose. La novità è il turnover e la fiducia, che vuol dire anche finalmente sfruttare tutta la rosa nel discorso delle tre partite a settimana. Serve la freschezza di alcuni elementi. Questa è la vera novità e fa piacere che finalmente Conte abbia dato fiducia a tutti gli elementi in rosa, che rimane molto competitiva. La Roma? Per me penserà subito alla Champions, poi domenica si vedrà.

Ripeto, è importante il coinvolgimento di tutta la rosa. Neres ad esempio è difficile tenerlo fuori, è determinante per quanto visto con Inter e Roma. Lo Scudetto? Vedo il Milan, che senza coppe farà come Conte lo scorso anno, sfrutterà l'occasione. Ha una squadra attrezzata e un allenatore esperto nel vincere i campionati. Occhio al Milan, con il derby vinto che farà morale. E poi ci mettere il Bologna, che mi sta sorprendendo perché cambia anche 10-11 giocatori e vince lo stesso, anche convincendo".