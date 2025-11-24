Triestina, due punti e due gol segnati con Tesser. Si valuta il ritorno di Marino

Il ritorno di Attilio Tesser sulla panchina della Triestina non sta portando i risultati attesi. Cinque partite disputate dal suo insediamento ufficiale del 24 ottobre, e il bilancio parla chiaro: nessun successo, appena due reti segnate contro sei subite, e una posizione di classifica sempre più preoccupante.

Il debutto contro la Dolomiti Bellunesi si è chiuso con una sconfitta esterna, seguita dai ko casalinghi con Union Brescia e Pro Vercelli (1-3). Gli unici punti conquistati sono arrivati dai pareggi contro Trento (1-1) e Virtus Verona (0-0).

Numeri, questi, che certificano le difficoltà: la media punti è crollata rispetto alla precedente gestione tecnica, e la formazione alabardata occupa l'ultimo posto del girone A con 20 lunghezze di distacco dalla prima rivale a portata di mano: la Virtus Verona. Una situazione che a fine novembre assume già contorni drammatici.

Per questo motivo, riporta SKySport, la dirigenza alabardata sta valutando attentamente la situazione. L'ipotesi di un nuovo cambio in panchina prende quota, con la possibilità di un ritorno di Geppino Marino che non viene esclusa dall'ambiente.