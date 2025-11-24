Inter, destra senza padrone: Dumfries out a lungo. Augusto arrangiato, Henrique rimandato

Senza infamia e senza lode. In una serata nella quale l’Inter ha giocato meglio del Milan, ma ha perso, è stata questa la prestazione di Carlos Augusto. Dirottato sulla destra, in un ruolo già ricoperto per mezz’ora con la Lazio, il brasiliano ha a tutti gli effetti tappato un buco, lasciato dall’assenza di Denzel Dumfries, come ha potuto. Schierato da esterno a tutta fascia sul piede debole, non ha sofferto a livello difensivo, ma la spinta offensiva che caratterizza l’olandese - e anche l’apporto in fase di manovra - non si è vista neanche da lontano. Difficile fargliene una colpa.

Su quella fascia, del resto, l’Inter avrebbe in rosa almeno due sostituti naturali di Dumfries. Uno è ai box, praticamente da inizio stagione e in ogni caso, se non si può dire a fine corsa, Matteo Darmian sconta in ogni caso i sopraggiunti limiti anagrafici. L’altro, Luis Henrique, è stato pagato 25 milioni di euro in estate, ma al momento non pare aver convinto Cristian Chivu. Almeno, non a sufficienza da spingere il tecnico nerazzurro a schierare lui anziché un giocatore fuori ruolo in una gara che conta come il derby.

Il brasiliano, a questo punto, assurge al ruolo di punto interrogativo. Nei big match non c’è stato e per ora non ci dovrebbe essere: anche a Madrid, dove mancheranno sia Dumfries sia Darmian, c’è da attendersi Carlos Augusto in campo dall’inizio. Poi, a meno di sorprese, arriveranno un paio di gare nelle quali è lecito attendersi l’impiego di Luis Henrique, aspettando il rientro di Denzel. Che ha tempi più lunghi del previsto: un orizzonte aggiornato e più realistico punta a metà gennaio, tra Liverpool e Genoa. Difficile, in un lasso di tempo così lungo, su un giocatore che è stato pagato come un titolare.