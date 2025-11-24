Il sogno azzurrino si ferma in semifinale: doppio Moser, Italia Under 17 ko 2-0 con l'Austria
Il sogno dell’Italia Under 17 si ferma a un passo dalla finale del Mondiale di categoria. Gli azzurrini di Massimiliano Favo, che per la prima volta nella loro storia erano arrivati in semifinale nella competizione, cedono il passo all’Austria.
Decisiva, nella partita conclusa pochi minuti fa, la doppietta di Johannes Moser, fantasista classe 2008 in forza a Liefering, la seconda squadra del Salisburgo. Entrambi i gol nel secondo tempo, l’ultimo in pieno recupero. Espulso al 91’ Borasio per fallo da ultimo uomo.
L’Austria conoscerà a breve la sua sfidante: alle 17 è infatti in programma l’altra semifinale tra Brasile e Portogallo.
