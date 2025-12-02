Nuova avventura in arrivo per Bellodi: l'ex Rimini si accasa al Picerno
TUTTO mercato WEB
Sono serviti pochi giorni a Gabriele Bellodi, difensore centrale classe 2000, per trovare una nuova società dopo l'esclusione del Rimini dal campionato di Serie C.
Stando a quanto riportato da TuttoC.com il giocatore sarebbe pronto ad accasarsi al Picerno, società lucana del Girone C che gli ha offerto un accordo biennale.
Bellodi (25) chiude, dunque, l'avventura in Romagna con 40 presenze. In precedenza per lui esperienze, una volta uscito dal settore giovanile del Milan, con Olbia, Crotone e Alessandria.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Raimondo De Magistris I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
Le più lette
1 I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
4 Bologna, Italiano: "Ferguson non andava rischiato. Niccolini? Reazione istintiva, ma lui incassa bene"
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Boattin: "Difficile lasciare la Juve e Torino, ma giocare negli USA era un sogno. E l'ho realizzato"