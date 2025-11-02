Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pergolettese, Curioni: "Bisogna rimanere lucidi nonostante l'amarezza del gol subito nel finale

Oggi alle 12:19Serie C
Andrea Piras

Dopo il 2-2 contro il Novara, il tecnico della Pergolettese Giacomo Curioni ha commentato in conferenza stampa: "Bisogna rimanere lucidi nonostante l'amarezza del gol subito nel finale sull'ennesimo errore individuale che oggi ci preclude la vittoria. Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, essere andati sotto e averla saputa ribaltare significa che è stato messo in campo carattere e quella giusta determinazione che serve ad affrontare questo campionato.

Mi piace pensare che questo possa essere un punto di ripartenza, questo atteggiamento ci deve contraddistinguere nel prosieguo del torneo. Mi prendo una parte di responsabilità, volevo proporre le due punte: avendo lavorato sempre col 4-3-3, abbiamo cambiato sistema di gioco perché volevo mettere in difficoltà i difensori avversari uomo su uomo, con parità numerica lì davanti. E' stata una partita decisa nel primo tempo dagli episodi.

La ripresa è stata ottima, anche se nel finale c'è stata una lettura sbagliata che ha portato al pareggio del Novara. Le sostituzioni? Siamo passati al 4-2-4 giocandoci l'uno contro uno sugli esterni, i cambi sono stati decisivi e sono contento per come sono subentrati i calciatori dalla panchina. Il campo dice che siamo vulnerabili, ci si può lavorare: mi affido alla determinazione e alle letture dei ragazzi, ho cercato di rimpolpare la difesa nel finale ma serve anche un passo avanti individuale da parte dei giocatori. Stiamo commettendo troppi errori con i singoli".

