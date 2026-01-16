Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Perugia, arriva Stramaccioni in difesa: contratto semestrale con opzione

Perugia, arriva Stramaccioni in difesa: contratto semestrale con opzioneTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:42Serie C
Tommaso Maschio

Dopo aver lasciato il Trapani nei giorni scorsi, il difensore Diego Stramaccioni ha firmato con il Perugia tornando così nel club in cui era cresciuto. Questa la nota del club umbro:

"Diego Stramaccioni è un calciatore dell’AC Perugia. Si tratta di un ritorno per il difensore, nato ad Assisi nel 2001, e cresciuto nelle giovanili del Perugia, sino alla squadra Primavera.

Nella sua carriera ha vestito le maglie di Juventus Next Gen,Vis Pesaro, Reggiana e Gubbio.

Nella prima parte di questa stagione ha militato nel Trapani, sino alla rescissione consensuale.

Questa mattina l’atleta è stato sottoposto a valutazioni biomeccaniche, con il controllo dello staff medico presso il centro Irtal di Perugia.

Poi la firma del contratto, che lo lega al Perugia Calcio sino a giugno 2026, con rinnovo automatico al raggiungimento di determinati obiettivi.

Le sue prime parole da calciatore del Perugia sono state rivolte ai tifosi del Grifo.

Bentornato a Perugia, Diego!

Il neo calciatore del Perugia sarà presentato alla stampa nella conferenza che si terrà oggi, venerdì 16 gennaio, dopo la seduta di allenamento pomeridiana".

Articoli correlati
Stramaccioni ha risolto con il Trapani. Ora c'è il Perugia: il difensore ha firmato... Stramaccioni ha risolto con il Trapani. Ora c'è il Perugia: il difensore ha firmato con gli umbri
Trapani, Stramaccioni ai saluti: l'ex Juve ha risolto il contratto con i siciliani... Trapani, Stramaccioni ai saluti: l'ex Juve ha risolto il contratto con i siciliani
Trapani, colpo in difesa. Dalla Reggiana arriva Diego Stramaccioni Trapani, colpo in difesa. Dalla Reggiana arriva Diego Stramaccioni
Altre notizie Serie C
Siracusa, l'attaccante arriva in prestito dal Catanzaro. Arditi approda in Sicilia... UfficialeSiracusa, l'attaccante arriva in prestito dal Catanzaro. Arditi approda in Sicilia
Sambenedettese, Sbaffo saluta dopo un anno. Ha risolto il contratto con il club UfficialeSambenedettese, Sbaffo saluta dopo un anno. Ha risolto il contratto con il club
Perugia, arriva Stramaccioni in difesa: contratto semestrale con opzione UfficialePerugia, arriva Stramaccioni in difesa: contratto semestrale con opzione
Carpi-Cortesi, niente ali tarpate per l'attaccante. Il club aspetta solo la congrua... TMWCarpi-Cortesi, niente ali tarpate per l'attaccante. Il club aspetta solo la congrua offerta
Stramaccioni ha risolto con il Trapani. Ora c'è il Perugia: il difensore ha firmato... TMWStramaccioni ha risolto con il Trapani. Ora c'è il Perugia: il difensore ha firmato con gli umbri
Pesoli: "Carpi con ruolino di marcia positivo, e la Ternana può arrivare fino in... TMW RadioPesoli: "Carpi con ruolino di marcia positivo, e la Ternana può arrivare fino in fondo"
Fischnaller sceglie il Ravenna? Sì. Ma il club giallorosso attende di capire il futuro... Fischnaller sceglie il Ravenna? Sì. Ma il club giallorosso attende di capire il futuro del Trapani
Si alza il sipario sulla 21ª giornata di Serie C: oggi Vis Pesaro-Arezzo e Cavese-Team... Si alza il sipario sulla 21ª giornata di Serie C: oggi Vis Pesaro-Arezzo e Cavese-Team Altamura
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
3 Samuel Mbangula, la paura di fallire alla Juventus. Ora in panchina al Werder Brema
4 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
5 Graziani: "La Roma per ora ha fatto un miracolo. Raspadori serviva a Gasp"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il tecnico millennial, Dragowski e l'ex bomber della Conference: Fiorentina, ecco lo Jagiellonia
Immagine top news n.1 Lazio, Fabiani: "Denuncerò in Procura alcuni fatti molto strani nella trattativa per Taylor"
Immagine top news n.2 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
Immagine top news n.3 Roma, Dovbyk si opererà dopo la lesione miotendinea alla coscia sinistra: i tempi di recupero
Immagine top news n.4 Allegri fortunato? Per il Milan (imbattuto da 19 gare di fila) parlano i numeri
Immagine top news n.5 L'Inter pronta a blindare Pio Esposito. Parti a lavoro per un rinnovo fino al 2031 con adeguamento
Immagine top news n.6 Roma, Malen è un nuovo giocatore giallorosso: l'attaccante sceglie il numero 14
Immagine top news n.7 E ora vien da chiedersi: il Milan deve guardare davanti o dietro?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.2 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.3 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.4 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pesoli: "Carpi con ruolino di marcia positivo, e la Ternana può arrivare fino in fondo"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Marocchino: "Napoli, pensa una partita alla volta. E sulla Juve dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, inizia la conferenza di Runjaic pre Inter
Immagine news Serie A n.2 Genoa, sarà addio con Stanciu: il club rossoblù e il giocatore trattano la risoluzione
Immagine news Serie A n.3 Cagliari, Pisacane: "Priorità a centrocampo. Rog? Quando è arrivato era un lusso, poi..."
Immagine news Serie A n.4 Genoa, De Rossi: "Parma non è una finale, siamo ancora lontanissimi dall'obiettivo"
Immagine news Serie A n.5 Roma, il ko di Dovbyk complica i piani di Gasp e Massara: ora è più difficile rinforzarsi
Immagine news Serie A n.6 Lazio, Lotito e il rapporto con Sarri: "A casa mia comando io. Castellanos venduto in estate a 45"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, il Widzew Lodz piomba su Wisniewski: pronta un'offerta importante per il centrale
Immagine news Serie B n.2 Monza, Bianco: "Izzo ha chiesto di non essere convocato per questioni contrattuali"
Immagine news Serie B n.3 Alessandro Romano allo Spezia, la foto della firma
Immagine news Serie B n.4 Pescara, si lavora sempre per Barba. Ma ci sono tre alternative per il ruolo di centrale
Immagine news Serie B n.5 Cipot saluta lo Spezia a titolo definitivo. Passa agli sloveni dell'NK Maribor
Immagine news Serie B n.6 Modena, per Caso suonano le sirene della Serie C: lo cercano due big del Girone C
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Siracusa, l'attaccante arriva in prestito dal Catanzaro. Arditi approda in Sicilia
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, Sbaffo saluta dopo un anno. Ha risolto il contratto con il club
Immagine news Serie C n.3 Perugia, arriva Stramaccioni in difesa: contratto semestrale con opzione
Immagine news Serie C n.4 Carpi-Cortesi, niente ali tarpate per l'attaccante. Il club aspetta solo la congrua offerta
Immagine news Serie C n.5 Stramaccioni ha risolto con il Trapani. Ora c'è il Perugia: il difensore ha firmato con gli umbri
Immagine news Serie C n.6 Pesoli: "Carpi con ruolino di marcia positivo, e la Ternana può arrivare fino in fondo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Atalanta, Palladino vuole allungare la striscia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Cariche per il Genoa. Squadra con giusto atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.2 Saranno Reggio Calabria e Vicenza a ospitare le sfide dell'Italia verso il Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.3 Riparte la Serie A Women: fra nuovi allenatori e il derby d'Italia. Il programma della 10ª
Immagine news Calcio femminile n.4 Colantuono: "Al Sassuolo Femminile arrivo come fosse un punto di partenza, no di arrivo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fifa Women's Champions Cup 2026: a Dazn i diritti di trasmissione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)