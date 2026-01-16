Perugia, arriva Stramaccioni in difesa: contratto semestrale con opzione
Dopo aver lasciato il Trapani nei giorni scorsi, il difensore Diego Stramaccioni ha firmato con il Perugia tornando così nel club in cui era cresciuto. Questa la nota del club umbro:
"Diego Stramaccioni è un calciatore dell’AC Perugia. Si tratta di un ritorno per il difensore, nato ad Assisi nel 2001, e cresciuto nelle giovanili del Perugia, sino alla squadra Primavera.
Nella sua carriera ha vestito le maglie di Juventus Next Gen,Vis Pesaro, Reggiana e Gubbio.
Nella prima parte di questa stagione ha militato nel Trapani, sino alla rescissione consensuale.
Questa mattina l’atleta è stato sottoposto a valutazioni biomeccaniche, con il controllo dello staff medico presso il centro Irtal di Perugia.
Poi la firma del contratto, che lo lega al Perugia Calcio sino a giugno 2026, con rinnovo automatico al raggiungimento di determinati obiettivi.
Le sue prime parole da calciatore del Perugia sono state rivolte ai tifosi del Grifo.
Bentornato a Perugia, Diego!
Il neo calciatore del Perugia sarà presentato alla stampa nella conferenza che si terrà oggi, venerdì 16 gennaio, dopo la seduta di allenamento pomeridiana".
