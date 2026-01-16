TMW Stramaccioni ha risolto con il Trapani. Ora c'è il Perugia: il difensore ha firmato con gli umbri

Nella giornata di ieri, abbiamo parlato di un altro addio ormai imminente in casa Trapani, con il club che - a rischio esclusione dal campionato di Serie C - deve riscrivere il proprio futuro. Il profilo in questione è quello del difensore centrale classe 2001 Diego Stramaccioni, che ha già risolto il contratto con il club guidato da Valerio Antonini.

Adesso, una nuova avventura si sta profilando per il calciatore che, come sempre raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, ha firmato un accordo semestrale con opzione con il Perugia, formazione che si sta ristrutturando dopo un girone di andata non semplice che ha visto il Grifo sempre nella parte bassa della classifica del Girone B di Serie C; innesti, per gli umbri, erano stati annunciati, ed erano per altro prevedibili visto e considerando che con l'avvento di Giuseppe Tedesco in panchina era anche iniziato un nuovo ciclo.

Non resta quindi che attendere sviluppi e notizie anche ufficiali della trattativa che abbiamo appena raccontato.