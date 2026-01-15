TMW
Trapani, Stramaccioni ai saluti: l'ex Juve ha risolto il contratto con i siciliani
TUTTO mercato WEB
In attesa di capire quale sarà il futuro del Trapani, c’è chi saluta i siciliani. Si tratta, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, di Diego Stramaccioni. Il difensore centrale classe 2001, scuola Juventus, ha risolto il contratto con il club guidato da Valerio Antonini.
La prossima settimana sarà decisiva per le sorti del Trapani: dopo che il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza della società e confermato la penalizzazione da 8 punti per crediti d’imposta falsi, il 22 gennaio il Tribunale Federale Nazionale si pronuncerà sulle nuove scadenze amministrative non rispettate lo scorso dicembre. E lo scenario dell’esclusione dal campionato di Serie C sembra sempre più vicino.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
4 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile