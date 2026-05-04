Perugia, per Montevago si muovono due club di Serie B. Attenzione alle neopromosse
TUTTO mercato WEB
Ci sono anche gli occhi della Serie B sulle tracce di Daniele Montevago, attaccante del Perugia reduce da una stagione da 10 gol e 4 assist in 34 apparizioni.
Stando a quanto riportato da La Nazione, infatti, il giocatore palermitano, una delle poche note veramente liete nella difficile stagione del Grifo sarebbe finito nel mirino di Modena e Sampdoria, club che nell'estate 2024 cedette il cartellino del giocatore proprio al sodalizio umbro con un diritto di riacquisto fissato a 700 mila euro.
Attenzione, però, anche alle formazioni di Serie C come Benevento, Vicenza, già certe della cadetteria il prossimo anno, e Ravenna prossima all'ingresso nei playoff promozione.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri, ma quale Calciopoli? L’inchiesta è troppo debole se il magistrato non ha un colpo segreto. Inter, scudetto meritato. Milan: il calcio di Allegri non funziona più. La Roma può soffiare la Champions alla Juve. Grosso sempre più viola
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Ventuno scudetti, il quasi record di Chivu, il miglior attacco: tutti i numeri dell’Inter campione d’Italia
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile