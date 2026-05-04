Perugia, per Montevago si muovono due club di Serie B. Attenzione alle neopromosse

Ci sono anche gli occhi della Serie B sulle tracce di Daniele Montevago, attaccante del Perugia reduce da una stagione da 10 gol e 4 assist in 34 apparizioni.

Stando a quanto riportato da La Nazione, infatti, il giocatore palermitano, una delle poche note veramente liete nella difficile stagione del Grifo sarebbe finito nel mirino di Modena e Sampdoria, club che nell'estate 2024 cedette il cartellino del giocatore proprio al sodalizio umbro con un diritto di riacquisto fissato a 700 mila euro.

Attenzione, però, anche alle formazioni di Serie C come Benevento, Vicenza, già certe della cadetteria il prossimo anno, e Ravenna prossima all'ingresso nei playoff promozione.