Pianese, Birindelli: "Col Rimini ho visto una grande squadra: possiamo toglierci soddisfazioni"

Torna alla vittoria la Pianese, e lo fa centrando i tre punti contro il Rimini nella giornata di ieri; tre punti che sono tre punti fondamentali per il percorso di crescita delle zebrette amiatine, protagoniste di una prestazione corale fatta di grande attenzione e sacrificio.

Come si legge sui canali ufficiali del club toscano, a margine del confronto queste le parole del tecnico Alessandro Birindelli: "Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, però i ragazzi sono sempre stati sul pezzo. Da allenatore devo fare un’analisi completa e, come avevo detto, il Rimini era una squadra da non sottovalutare perché ha messo tanti avversari in difficoltà. Noi dobbiamo ancora migliorare negli ultimi 20 metri, e sicuramente aver recuperato elementi importanti come Sodero, Fabrizi e Peli ci sta aiutando. Nel finale rischia di subentrare un po’ di paura quando non riesci a chiudere la gara, ma oggi (ieri, ndr) fortunatamente è andata in maniera positiva".

Prosegue poi: "La squadra sta facendo il suo. L’obiettivo che ci dobbiamo dare è quello di migliorarsi sempre, però il carattere non è in discussione. C'è da fare uno step in avanti come sempre, perché tutte le squadre, una volta raggiunto un obiettivo, devono prefiggersene un altro, perché migliorino tutti i singoli e il collettivo. Se c'è questa disponibilità, e i ragazzi lo hanno capito, ci si possono togliere tante soddisfazioni. Io sono fiero di rappresentarli, di far parte di questa società ed essere l’allenatore di questo gruppo”.