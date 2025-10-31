Pianese, Birindelli: "La passività mi fa arrabbiare. Vogliamo tenerci stretta la Serie C"

Reduce dalla sconfitta con polemiche contro il Ravenna, la Pianese affronterà domani in Abruzzo il Pineto con l'obiettivo di fare punti e tenere a distanza la zona playout. Alessandro Birindelli, tecnico dei bianconeri, è tornato a parlare sul match contro i romagnoli prima di analizzare la sfida di domani:

"C'è amarezza per il risultato, perché i ragazzi hanno fatto una grande prestazione di compattezza e intensità, contro un avversario importante, però dobbiamo pensare al prosieguo del campionato. C'è ancora tanto da migliorare, soprattutto quando abbiamo la palla. Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni, sia quelle che ci concedono, sia quelle che ci costruiamo da soli, però alla squadra non posso dire nulla sotto l'aspetto dell'interpretazione delle partite.

Il Pineto? Squadra di categoria, molto verticale e che ha ottenuto ottimi risultati nelle ultime partite. Ci vorrà pazienza e grande spirito di sacrificio per venirne a capo. Per una squadra come la nostra, lo spirito battagliero e la compattezza sono gli ingredienti fondamentali e noi vogliamo tenerci stretti la categoria. Io mi arrabbio quando vedo la squadra passiva, di sicuro non accuserò mai qualcuno per un errore, perché quando si fa si può anche sbagliare".