Picerno, il dg Greco duro dopo la Casertana: "Prestazione inqualificabile, servono provvedimenti"

Duro sfogo del direttore generale del Picerno, Vincenzo Greco, dopo la pesante sconfitta contro la Casertana. Intervenuto ai microfoni di TuttoCalcioPuglia, il dirigente non ha nascosto tutta la sua delusione:

“C’è poco da commentare - ha esordito il dirigente -. Avevo chiesto una reazione alla squadra, ma non c’è stata. Abbiamo preso un gol dopo venti secondi, una cosa che non si vede nemmeno nelle categorie inferiori, e poi abbiamo subìto un’altra rete ridicola”.

Greco ha criticato duramente l’atteggiamento della squadra:

“La prestazione è stata inqualificabile, non abbiamo mai calciato in porta - ha rincarato la dose -. Si è vista tanta confusione. Mi assumo le responsabilità di tutto, ma così non si può andare avanti. Le colpe non devono ricadere solo sull’allenatore, ma su tutti”.

Infine, l’annuncio di possibili decisioni importanti nelle prossime ore:

“Devo fare delle analisi approfondite, e se dovessero portare al cambio della guida tecnica, lo faremo. È arrivato il momento di intervenire”, ha concluso.