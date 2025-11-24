Serie C, gli arbitri per le gare di Coppa Italia e per il recupero Gubbio-Juve
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni per le gare di Coppa Italia di Serie C in programa fra domani e mercoledì. Eccole:
Arezzo-Latina: Mazzer di Conegliano
Inter U23-Renate: Kovacevic di Arco Riva
Potenza-Audace Cerignola: Maresca di Napoli
Pro Vercelli-Atalanta U23: Guitaldi di Rimini
Ravenna-Arzignano Valchiampo: Cerea di Bergamo
Sambenedettese-Union Brescia: Luongo di Frattamaggiore
Sorrento-Crotone: Recchia di Brindisi
Ternana-Giugliano: Acquafredda di Molfetta
Arriva anche la designazione arbitrale per il recupero della 14ª giornata di campionato per quanto riguarda il Girone B:
Gubbio-Juventus Next Gen: Angellillo di Nola
