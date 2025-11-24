Il presidente del Senato La Russa: "Con il centrodestra San Siro può rimanere in piedi"

Due squadre, due stadi. È, da sempre, l’idea di Ignazio La Russa, presidente del Senato e notoriamente tifoso interista. Al momento, non quella dei di Inter e Milan, che a inizio novembre hanno acquistato il Meazza per buttarlo giù e costruire un nuovo impianto di comune proprietà. Ma per la seconda carica dello Stato ci sono ancora possibilità: “Scommetto che con una futura giunta di centrodestra - ha detto La Russa, a margine dell’evento Italia Direzione Nord in Triennale, a Milano - resterà in piedi con l’accordo delle società anche il vecchio, intramontabile, glorioso San Siro che tutti ci invidiano.

Sono felice che si parli di costruire il nuovo stadio e speriamo che avvenga nei tempi previsti - ha aggiunto -. Ma avremo il vecchio stadio fino a quando quello nuovo non sarà pronto. Secondo il piano bisognerà abbattere quello vecchio per favorire una legittima volontà di costruire delle cose che con lo stadio c’entrano fino a un certo punto, ma che costituiscono la contropartita data alle società affinché il costo dello stadio non sia a carico dei cittadini.

Ma a quel punto – ecco la chiosa – siamo sicuri che le squadre non cambino idea e non tengano due stadi? Io sono convinto che nel frattempo, se ci sarà come auspico una giunta di centrodestra, saprà parlare con le società, offrire alternative alle cubature previste al posto dello stadio in altre parti del territorio milanese e magari nuovo e vecchio stadio coesisteranno”.