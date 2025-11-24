Galli: "Un applauso al presidente Saputo, ha saputo scegliere le persone giuste"

Giovanni Galli, in una intervista concessa al Corriere di Bologna, parla così del grande momento del Bologna di Vincenzo Italiano, che anche in questo weekend ha ottenuto tre punti ottimi per la classifica: "I risultati che sta ottenendo sono il frutto di un grandissimo lavoro societario che è riuscito a creare un ambiente coeso in tutti i suoi settori".

La tifoseria si sta godendo questo momento magico.

"Giusto, perché anche lei dà il suo contributo. Un plauso particolare comunque va al presidente Saputo, un vero signore. Ha pagato dazio nei primi anni, anche per la sua lontananza, ma da quando si è stabilito in città la musica è cambiata. Ha scelto le persone giuste, in particolare chi sceglie i giocatori e l’allenatore".

Sul turnover continuo di Italiano ha aggiunto che la sua bravura è proprio quella, ed è stato così anche a Firenze dove magari ha pagato qualche errore, ma ha creato entusiasmo fra tutti: società, giocatori, tifoseria. "Sono situazioni dove l’entusiasmo contagia tutti", conclude Galli, in cui si riesce a fare cose importanti in tutti i settori e i risultati vengono quasi automaticamente.