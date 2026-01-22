TMW Radio Pineto, Tonti: “Nel girone B non esistono partite facili, ogni gara nasconde insidie”

Alessandro Tonti, portiere e capitano del Pineto, è stato intervistato da TMW Radio

Il girone B viene spesso definito come uno dei più equilibrati e intensi. Quali fattori lo rendono così complesso?

"È sicuramente un girone molto equilibrato, non c’è mai una partita scontata. Il nostro percorso lo dimostra: puoi affrontare la prima in classifica e incontrare determinate difficoltà, ma anche giocare contro l’ultima e trovarne altrettante. Ogni gara nasconde delle insidie".

Osservandolo “dalla porta”, emerge più organizzazione tattica o più intensità fisica?

"Direi entrambe le cose. Ci sono squadre molto organizzate dal punto di vista tattico, chi più chi meno, ma allo stesso tempo l’intensità è sempre alta. È un campionato estremamente equilibrato e proprio per questo ogni settimana, insieme al mister e allo staff, prepariamo la partita nel miglior modo possibile per provare a portare a casa il bottino pieno".

Tra le squadre affrontate finora, quali ti hanno impressionato di più a livello tecnico? E tra le neopromosse c’è una rivelazione?

"Ci sono sicuramente delle corazzate importanti: Ascoli, Arezzo e Ravenna, secondo me, sono le squadre più complete e organizzate. Detto questo, le squadre competitive sono tante e lo dimostra la classifica, dove in cinque o sei punti ci sono più di dieci squadre. Questo conferma quanto il campionato sia equilibrato".

Domenica c’è Pineto–Campobasso, quarto contro quinto posto, separati da tre punti. Che partita vi aspettate e come la state preparando?

"Sarà una partita molto complicata. Affronteremo una squadra solida, organizzata e in un ottimo momento di forma. Sappiamo che sarà una gara difficile, contro giocatori importanti e in grande salute. Noi cercheremo di prepararci nel migliore dei modi per affrontarla al massimo".