Playoff Serie C, i risultati dopo i primi 45': si portano avanti Giana Erminio, Gubbio e Casarano

Dopo la qualificazione del Cittadella al turno successivo, sta proseguendo il primo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C, che si giocherà interamente nella serata odierna: in campo tutte le otto restanti gare, con la sola Juventus NG-Vis Pesaro che ha preso il via alle ore 20.45. Le altre, in campo alle 20:00, e quindi da poco in archivio i primi tempi: al momento, si sono sbloccate solo tre gare, con Giana Erminio, Gubbio e Casarano in vantaggio nei rispettivi match.

Ricordiamo che quelle di oggi sono gare secche, che premiano ovviamente la vincente o, in caso di parità di risultato a fine match, la formazione meglio classificata al termine della regular season; le nove vincitrici approderanno al secondo turno, dove subentreranno le quarte classificate di ogni raggruppamento. Nessun sorteggio previsto, la migliore classificata delle 4 del girone sfiderà la peggiore classificata, mentre l'altro confronto sarà tra le due rimanenti; ancora gare da dentro o fuori, in casa della meglio piazzata, che passerà alla fase nazionale in caso qualora ci fosse parità al termine dei 90’ regolamentari.

Di seguito, il resoconto del turno:

PLAYOFF SERIE C

PRIMO TURNO DELLA FASE A GIRONI

Girone A

Ora in campo (parziali)

Lumezzane-Alcione Milano 0-0

Trento-Giana Erminio 0-1

4' Vitale

Già giocata (in maiuscolo la qualificata)

CITTADELLA-Arzignano Valchiampo 2-2

12' e 18' Rabbi (C), 53' Nanni (A), 75' Bernardi (A)

Girone B

Ora in campo (parziali)

Pianese-Ternana 0-0

Pineto-Gubbio 0-1

23' La Mantia

Juventus Next Gen-Vis Pesaro 0-0

Girone C

Ora in campo (parziali)

Casertana-Atalanta U23 0-0

Crotone-Audace Cerignola 0-0

Monopoli-Casarano 0-2

13' Ferrara, 25' Grandolfo

SECONDO TURNO TURNO DELLA FASE A GIRONI (mercoledì 6 maggio)

Lecco (Girone A), Campobasso (Girone B), Cosenza (Girone C)

PRIMO TURNO NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio)

Renate (Girone A), Ravenna (Girone B), Salernitana (Girone C), Potenza (vincitrice Coppa Italia)

SECONDO TURNO NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio)

Union Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone B)