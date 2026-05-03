Playoff Serie C, i risultato finale premia comunque il Cittadella. Arzignano eliminato
Si è ufficialmente aperto, alle ore 17.30, il post season di Serie C, con il primo turno della fase a gironi dei playoff, che si giocherà interamente nella serata odierna: prima squadra già qualifica al turno successivo decisa, con il Cittadella che stacca il pass dopo una sofferta partita con l'Arzignano, che nel secondo tempo reagisce al doppio svantaggio, si vede annullare il gol del pareggio per il fuorigioco di Nanni e trova poi il 2-2, che non serve però ai gialloblù per la peggior posizione in classifica rispetto all'avversario.
Ricordiamo infatti che quelle di oggi sono gare secche, che premiano ovviamente la vincente o, in caso di parità di risultato a fine match, la formazione meglio classificata al termine della regular season; le nove vincitrici approderanno al secondo turno, dove subentreranno le quarte classificate di ogni raggruppamento. Nessun sorteggio previsto, la migliore classificata delle 4 del girone sfiderà la peggiore classificata, mentre l'altro confronto sarà tra le due rimanenti; ancora gare da dentro o fuori, in casa della meglio piazzata, che passerà alla fase nazionale in caso qualora ci fosse parità al termine dei 90’ regolamentari.
Di seguito, il resoconto del turno:
PLAYOFF
PRIMO TURNO DELLA FASE A GIRONI
Girone A
Già giocata (in maiuscolo la qualificata)
CITTADELLA-Arzignano Valchiampo 2-2
12' e 18' Rabbi (C), 53' Nanni (A), 75' Bernardi (A)
Domenica 3 maggio
Ore 20:00 - Lumezzane-Alcione Milano
Ore 20:00 - Trento-Giana Erminio
Girone B
Domenica 3 maggio
Ore 20:00 - Pianese-Ternana
Ore 20:00 - Pineto-Gubbio
Ore 20:45 - Juventus Next Gen-Vis Pesaro (diretta Rai Sport)
Girone C
Domenica 3 maggio
Ore 20:00 - Casertana-Atalanta U23
Ore 20:00 - Crotone-Audace Cerignola
Ore 20:00 - Monopoli-Casarano
SECONDO TURNO TURNO DELLA FASE A GIRONI (mercoledì 6 maggio)
Lecco (Girone A), Campobasso (Girone B), Cosenza (Girone C)
PRIMO TURNO NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio)
Renate (Girone A), Ravenna (Girone B), Salernitana (Girone C), Potenza (vincitrice Coppa Italia)
SECONDO TURNO NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio)
Union Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone B)
FINAL FOUR
Semifinali: and. domenica 24 maggio/rit. mercoledì 27 maggio
Finale: and. martedì 2 giugno/rit. domenica 7 giugno