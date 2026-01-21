Ufficiale
Pontedera, arriva in porta l'ex Cerignola Umberto Saracco
L'US Città di Pontedera è lieta di annunciare l'ingaggio del calciatore Umberto Saracco.
Portiere, classe 1994, vanta un'importante esperienza tra i professionisti, con 129 presenze complessive in Serie C e 35 in Serie B.
Formatosi nel vivaio del Torino, ha militato nel Cosenza dal 2014 al 2022, per poi trasferirsi alla Fidelis Andria e al Lecco. Nella passata stagione ha difeso la porta dell'Audace Cerignola, nel girone C.
