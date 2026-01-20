Ufficiale
Pontedera, il giovane centrale Gueye va in prestito al Cannara in Serie D
Dopo aver trovato poco spazio in questa stagione, appena due presenze per meno di un’ora in campo, per il difensore Gueye, classe 2006, ci sarà un’esperienza in Serie D dove giocare con maggiore continuità. Lo comunica il Pontedera, proprietario del cartellino, in una nota:
"L'US Città di Pontedera comunica di aver trasferito a titolo temporaneo all'ASD Cannara il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ousmane Gueye. La Società ringrazia Ousmane per l'impegno profuso e gli augura le migliori fortune per la sua nuova esperienza professionale".
