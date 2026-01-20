Ufficiale
Pontedera, tesserato l'ex terzino della Salernitana Sanasi Sy
TUTTO mercato WEB
L'US Città di Pontedera è lieta di annunciare l'ingaggio del calciatore Sanasi Sy.
Terzino sinistro di nazionalità francese, classe 1999, ha già militato in Italia dal 2020 al 2022, collezionando 18 presenze in Serie B con le maglie di Cosenza e Salernitana.
Cresciuto nelle giovanili di Paris Saint-Germain e Paris FC, esordisce in Ligue 1 con l'Amiens. Nel suo curriculum esperienze anche in Belgio, al Tubize, e in Bulgaria, al Krumovgrad.
Laterale di grande spinta, può altresì essere impiegato nella difesa a tre.
