Pontedera, brutte notizie per mister Braglia: Sanasi Sy è stato operato al tendine d'Achille
Brutte notizie per il neo tecnico del Pontedera Piero Braglia che dovrà fare a meno per un lungo periodo del centrocampista Sy operato oggi al tendine d'Achille. Questa la nota del club toscano:
"L'US Città di Pontedera comunica che il calciatore Sanasi Sy è stato sottoposto a intervento chirurgico per la riparazione di una lesione sottocutanea al tendine d’Achille.
L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita dal Dott. Federico Ruggeri, Responsabile della UOC Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Lotti di Pontedera.
La società ringrazia il Dott. Ruggeri, la sua équipe e la Direzione Sanitaria, nella persona del Dott. Luca Nardi, per la professionalità dimostrata.
A Sanasi va l’augurio di una pronta e completa guarigione".
