TMW Empoli, Ignacchiti verso l'addio a gennaio. C'è interesse anche da club di Serie A

Lorenzo Ignacchiti va verso l'addio all'Empoli già nel mercato di gennaio. Autore di dieci presenze in questo campionato - partito come capitano e poi finito fuori dai convocati per una lesione al bicipite femorale a ottobre - il ventunenne è uno dei pezzi pregiati del club toscano, tanto da avere diverse richieste, anche da alcuni club di Serie A.

Questo nonostante a settembre avesse rinnovato fino al 30 giugno del 2028. “Per me questo rinnovo rappresenta una grandissima iniezione di fiducia da parte della società - aveva dichiarato - sono contentissimo perché entrambi volevamo trovare questo accordo e ci siamo riusciti in poco tempo. Per me l’Empoli è come una seconda casa: sono qui da quindici anni, ho fatto tutto il percorso nel settore giovanile fino ad arrivare in prima squadra. Indossare questa maglia è bellissimo e significa tanto per me. Sono orgoglioso di poter proseguire il mio cammino qui e non vedo l’ora di ripagare sul campo la fiducia che mi è stata concessa".

Molto dipenderà dal cambio del direttore sportivo, con l'insediamento quasi certo di Stefano Stefanelli al posto di Roberto Gemmi. L'idea di Ignacchiti è però quella di salutare in qualsiasi caso, soprattutto se dovesse arrivare una proposta dalla categoria superiore.