Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Empoli, Ignacchiti verso l'addio a gennaio. C'è interesse anche da club di Serie A

Empoli, Ignacchiti verso l'addio a gennaio. C'è interesse anche da club di Serie ATUTTO mercato WEB
Andrea Losapio
Oggi alle 08:45Serie A
Andrea Losapio

Lorenzo Ignacchiti va verso l'addio all'Empoli già nel mercato di gennaio. Autore di dieci presenze in questo campionato - partito come capitano e poi finito fuori dai convocati per una lesione al bicipite femorale a ottobre - il ventunenne è uno dei pezzi pregiati del club toscano, tanto da avere diverse richieste, anche da alcuni club di Serie A.

Questo nonostante a settembre avesse rinnovato fino al 30 giugno del 2028. “Per me questo rinnovo rappresenta una grandissima iniezione di fiducia da parte della società - aveva dichiarato - sono contentissimo perché entrambi volevamo trovare questo accordo e ci siamo riusciti in poco tempo. Per me l’Empoli è come una seconda casa: sono qui da quindici anni, ho fatto tutto il percorso nel settore giovanile fino ad arrivare in prima squadra. Indossare questa maglia è bellissimo e significa tanto per me. Sono orgoglioso di poter proseguire il mio cammino qui e non vedo l’ora di ripagare sul campo la fiducia che mi è stata concessa".

Molto dipenderà dal cambio del direttore sportivo, con l'insediamento quasi certo di Stefano Stefanelli al posto di Roberto Gemmi. L'idea di Ignacchiti è però quella di salutare in qualsiasi caso, soprattutto se dovesse arrivare una proposta dalla categoria superiore.

Articoli correlati
Empoli, si ferma Ignacchiti: lesione al bicipite femorale sinistro per il centrocampista... Empoli, si ferma Ignacchiti: lesione al bicipite femorale sinistro per il centrocampista
L'Empoli annuncia due rinnovi: Ignacchiti e Degli Innocenti firmano fino al 2028 L'Empoli annuncia due rinnovi: Ignacchiti e Degli Innocenti firmano fino al 2028
Reggiana, Ignacchiti: "Concentrati sull'obiettivo finale. Siamo in debito con i tifosi"... Reggiana, Ignacchiti: "Concentrati sull'obiettivo finale. Siamo in debito con i tifosi"
Altre notizie Serie A
Modric: "Pensavo di chiudere col Real Madrid, ma il Milan c'è da sempre. Scudetto?... Modric: "Pensavo di chiudere col Real Madrid, ma il Milan c'è da sempre. Scudetto? Possibile"
Zenga: "Gran lavoro di Chivu, e quello paga: l'Inter sarebbe anche agli ottavi di... Zenga: "Gran lavoro di Chivu, e quello paga: l'Inter sarebbe anche agli ottavi di Champions"
Napoli, Manna: "Ci aspettiamo di più da Lang, ma non abbiamo preso decisioni a priori"... Napoli, Manna: "Ci aspettiamo di più da Lang, ma non abbiamo preso decisioni a priori"
Scudetto al Milan e Monza in A, Galliani: "Mi passi la penna. Dove devo firmare?"... Scudetto al Milan e Monza in A, Galliani: "Mi passi la penna. Dove devo firmare?"
Milan, occhi su Marusic per la fascia destra. Tare guarda anche a Gila per la difesa... Milan, occhi su Marusic per la fascia destra. Tare guarda anche a Gila per la difesa
Carnevali: "Volevo Matic al Sassuolo prima della Roma. Grosso? Per me è da grande... Carnevali: "Volevo Matic al Sassuolo prima della Roma. Grosso? Per me è da grande club"
Nome nuovo per il mercato della Roma: piace Schjelderup. E occhio anche a Cissé Nome nuovo per il mercato della Roma: piace Schjelderup. E occhio anche a Cissé
Zenga non ha dubbi: "Inter, punta su Vicario. Vederlo tra i pali mi piacerebbe tanto"... Zenga non ha dubbi: "Inter, punta su Vicario. Vederlo tra i pali mi piacerebbe tanto"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
Le più lette
1 Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 dicembre
3 Tuttosport stamani in apertura sulle parole di Carnevali: "Juve salva Frattesi"
4 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
5 Juventus, la cessione di Miretti per finanziare un colpo in mezzo: spunta Samardzic
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Pazza idea di un ritorno all'Inter per Cancelo. In prestito, se l'Al Hilal partecipa all'ingaggio
Immagine top news n.1 Carnevali: "Approcci di Inter e Bologna per Muharemovic. Magari interessa pure alla Juve..."
Immagine top news n.2 Mercato Napoli, parla Manna: "Ecco dove stiamo facendo valutazioni. Riscatto Hojlund? Una formalità"
Immagine top news n.3 Fenerbahce all’assalto di Nkunku, Allegri spinge per Maignan. Leao in dubbio per il Cagliari
Immagine top news n.4 Juventus, Frattesi resta il sogno a centrocampo. Per l'attacco spunta Maldini
Immagine top news n.5 Coppa d'Africa, altre 5 nazionali volano agli ottavi. Salah e Hakimi scoprono i loro avversari
Immagine top news n.6 Hojlund show al Napoli: "Conte allenatore incredibile. Quando ti chiama, devi solo dire sì"
Immagine top news n.7 Da Lukaku a Hojlund e Pulisic: i precedenti che fanno sperare la Roma con Zirkzee
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.3 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.4 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Filipponi: “Ravenna e Arezzo favorite, ma il mercato può cambiare tutto”
Immagine news Serie C n.2 Pergolizzi: “Ravenna, Ascoli e Arezzo se la giocheranno fino alla fine. Decisivo il mercato"
Immagine news Serie A n.3 Alberto Di Chiara: "Fiorentina, serve essere più determinati. E in società..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Modric: "Pensavo di chiudere col Real Madrid, ma il Milan c'è da sempre. Scudetto? Possibile"
Immagine news Serie A n.2 Zenga: "Gran lavoro di Chivu, e quello paga: l'Inter sarebbe anche agli ottavi di Champions"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Manna: "Ci aspettiamo di più da Lang, ma non abbiamo preso decisioni a priori"
Immagine news Serie A n.4 Scudetto al Milan e Monza in A, Galliani: "Mi passi la penna. Dove devo firmare?"
Immagine news Serie A n.5 Milan, occhi su Marusic per la fascia destra. Tare guarda anche a Gila per la difesa
Immagine news Serie A n.6 Carnevali: "Volevo Matic al Sassuolo prima della Roma. Grosso? Per me è da grande club"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Peghin: "2025 magico per il Padova. Mercato? Non c'è nulla da rivoluzionare"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, difesa al completo col rientro di Sampirisi. Lepri può già tornare in Serie C
Immagine news Serie B n.3 Spezia attento, il Bari si inserisce su Pedro Mendes. Magalini al lavoro con l'entourage
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Bohinen per sostituire Esposito a centrocampo. Ma il norvegese preferisce l'estero
Immagine news Serie B n.5 Venezia, è Ambrosino l'obiettivo per rinforzare l'attacco. Ma ci sono due club di Serie A
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, idea Coulibaly per il centrocampo. Al SudTirol può andare Mendicino
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Vercelli, in arrivo il portiere Diakitè dalla Triestina: è reduce da un'esperienza in Finlandia
Immagine news Serie C n.2 AlbinoLeffe, Andreoletti: "Prima la salvezza, ma i playoff sarebbero un risultato significativo"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, con il ritorno di Foresti è da chiarire il quadro dirigenziale. Dubbi su Mammarella
Immagine news Serie C n.4 Antonini, guai con il basket: vuole ritirare la Trapani Shark. Ripercussioni anche sul calcio?
Immagine news Serie C n.5 Allarme a Siracusa: stipendi non pagati e penalizzazione in arrivo. Sarà fuggi fuggi a gennaio?
Immagine news Serie C n.6 Serie C, Girone C: la Top 11 del girone d'andata
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
Immagine news Calcio femminile n.5 La Roma potrebbe perdere Dragoni a gennaio: il Barcellona pensa di riportarla a casa
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…