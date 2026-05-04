TMW Pro Vercelli, Asane Sow seguito da club esteri. Un anno fa non riscattato dal Torino

In estate si può creare un'asta per Asane Sow, ala della Pro Vercelli. Perché sul suo conto si sono già informati club svizzeri, olandesi e belgi, pronti a fare la loro proposta. A febbraio scorso, la società piemontese ha rifiutato un'offerta importante proveniente da una squadra di Serie A svizzera, con una posizione netta: Asane doveva terminare la stagione a Vercelli. Una scelta puramente tecnica che ha ripagato, vista la salvezza - senza particolari problemi - al primo anno di reggenza di Bridge Football Club.

Le statistiche di questa stagione sono dalla sua: Asane Sow ha collezionato 41 presenze totali in tutte le competizioni, per 2943 minuti giocati, con 7 gol e 7 assist. Una media di poco sopra un contributo a gol ogni due partite. Ha già vissuto momenti da copertina, come la partita contro la Triestina in cui lui e il fratello gemello Ouseynou hanno segnato entrambi nella stessa gara, contribuendo alla vittoria per 3-1. Il tutto coronato da un rinnovo contrattuale siglato a ottobre 2025: la Pro Vercelli lo ha blindato con un prolungamento quadriennale fino al 30 giugno 2029.

Ora può essere la cessione da cui ripartire e reinvestire. Nella stagione 2024/25 aveva esordito in prima squadra contro il Caldiero Terme prima di essere ceduto in prestito al Torino Primavera, dove ha collezionato 9 presenze con 2 gol e 1 assist. Il rientro a Vercelli, però, lo ha trasformato in un titolare inamovibile.