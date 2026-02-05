Vandalismo durante Alessandria-Cuneo a Vercelli, la nota delle Bianche Casacche

A seguito degli episodi di violenza avvenuti a margine di Alessandria-Cuneo, match di Coppa Italia di Eccellenza, presso lo stadio 'Silvio Piola' di Vercelli, arriva la nota ufficiale della Pro Vercelli, club concessionario dell'impianto in questione:

"A seguito delle reazioni e delle interpretazioni emerse dopo il comunicato pubblicato nella mattinata oderna, la F.C. Pro Vercelli 1892 ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.

La Società precisa che la concessione dello Stadio “Silvio Piola” per la gara disputata ieri non è stata il risultato di una scelta autonoma o discrezionale da parte della Pro Vercelli, né tantomeno di una volontà di favorire alcuna delle parti coinvolte.

La F.C. Pro Vercelli 1892, infatti, in più occasioni ha rappresentato alle autorità competenti le criticità esistenti, sia sotto il profilo dell’ordine pubblico sia sotto quello logistico e organizzativo, utilizzando sia i canali ufficiali previsti sia interlocuzioni dirette, con l’obiettivo di tutelare l’impianto sportivo e garantire il corretto svolgimento dell’evento.

A fronte delle insistenti richieste pervenute da parte delle Istituzioni, la Società si è trovata ad accettare una soluzione che, pur non essendo quella auspicata inizialmente, è stata adottata nel rispetto del proprio ruolo e delle indicazioni ricevute.

I danni riscontrati allo Stadio “Silvio Piola” rappresentano un episodio che la F.C. Pro Vercelli 1892 condanna fermamente, ribadendo il proprio impegno costante nella tutela dello stadio, della città e della propria storia sportiva.

La Società confida che quanto sopra contribuisca a fare chiarezza e a ristabilire una corretta lettura dei fatti".