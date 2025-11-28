Milan, sfida a City, Dortmund, Leverkusen e Monaco per il 2004 Karetsas

Il Milan lavora per il futuro e mette nel mirino Konstantinos Karetsas. Stando quanto riportato da Het Laatste Nieuws, gli scout rossoneri erano presenti alla partita tra KRC Genk e Basilea per visionare da vicino il trequartista classe 2006, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.

La concorrenza per il giovane talento è di altissimo livello: nella tribuna dello stadio del Genk erano presenti anche osservatori di Manchester City, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Monaco. Un parterre di club di primissima fascia che conferma quanto Karetsas sia finito sotto la lente d'ingrandimento dei grandi d'Europa.

Chi è Karetsas

Il diciottenne trequartista offensivo belga di passaporto greco è approdato nella prima squadra del Genk nel gennaio 2024, dopo tutta la trafila nelle giovanili, collezionando nel complesso 64 presenze e 4 gol. Il contratto che lo lega al club belga scade nel 2029.